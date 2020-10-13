Пеле попал в тройку самых переоцененных игроков в истории футбола

Издание опросило более шести тысяч поклонников этого вида спорта со всей Европы, отобрав на первом этапе 20 кандидатов на нелестный титул, после чего провело повторный опрос.

В итоге за Джеррарда отдали голоса 23,5 процента респондентов. Второе место с 22 процентами занял французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, а еще 20 процентов голосов набрал трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле, расположившийся на третьей строчке рейтинга.

Французская суперзвезда Килиан Мбаппе (19%) и легенда Аргентины Диего Марадона (18%) заняли четвертое и пятое места в списке.

Тем временем портал Transfermarkt выдал список действующих футболистов, больше всех потерявших в цене с начала нынешнего года.

Его возглавил полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар, чья трансферная стоимость в период пандемии снизилась на 60 миллионов евро. Второе место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси, подешевевший на 40 млн. На третьей позиции оказался еще один форвард "сине-гранатовых" - Антуан Гризманн (минус 40 млн).