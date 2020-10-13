Пеле попал в тройку самых переоцененных игроков в истории футбола

Портал Ace Football составил рейтинг самых переоцененных игроков в истории футбола, который возглавил экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард, пишет Newsru.
Издание опросило более шести тысяч поклонников этого вида спорта со всей Европы, отобрав на первом этапе 20 кандидатов на нелестный титул, после чего провело повторный опрос.
В итоге за Джеррарда отдали голоса 23,5 процента респондентов. Второе место с 22 процентами занял французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, а еще 20 процентов голосов набрал трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле, расположившийся на третьей строчке рейтинга.
Французская суперзвезда Килиан Мбаппе (19%) и легенда Аргентины Диего Марадона (18%) заняли четвертое и пятое места в списке.
Тем временем портал Transfermarkt выдал список действующих футболистов, больше всех потерявших в цене с начала нынешнего года.
Его возглавил полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар, чья трансферная стоимость в период пандемии снизилась на 60 миллионов евро. Второе место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси, подешевевший на 40 млн. На третьей позиции оказался еще один форвард "сине-гранатовых" - Антуан Гризманн (минус 40 млн).
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