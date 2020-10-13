Суточный прирост новых заболевших коронавирусом составил 13 868 новых случаев. Это максимальное число с момента начала пандемии. Умерли за сутки 244 пациента с Covid-19. Власти пока не видят смысла объявлять «полный локдаун».
Суточный прирост новых заболевших коронавирусом составил 13 868 новых случаев. Это максимальное число с момента начала пандемии. Умерли за сутки 244 пациента с Covid-19. Власти пока не видят смысла объявлять «полный локдаун».
В России третий день подряд выявляют больше 13 тысяч новых случаев Covid-19. В Москве был обновленной осенний максимум. Эти и другие новости о коронавирусе - в обзоре Би-би-си.
Третий день больше тринадцати тысяч
За последние сутки в России зафиксировали 13 868 подтвержденных заражений, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Столько новых случаев в стране не выявляли с начала пандемии.
Предыдущий максимум был достигнут два дня назад - 13 634 случаев, а в понедельник их было чуть меньше - 13 592.
4 618 новых заболевших коронавирусом за последние сутки выявлено в Москве (накануне было 4 395, в воскресенье - 4 501). Это самые высокие показатели с середины мая.
В России за последние сутки умерли 244 пациента с Covid-19 (накануне умерли 125 человек, еще днем ранее - 149). В Москве умерли 58 пациентов - это максимум для столицы с 9 июня, когда регистрировали 59 смертей.
За прошлый месяц суточный прирост подскочил с 5 тысяч до 10 тысяч, уже к 9 октября перевалил за отметку 12 тысяч, а в воскресенье была превышена отметка 13 тысяч. Таким образом, третий день подряд в России фиксируют больше 13 тысяч новых случаев Covid-19.
Что говорят власти
Власти связывали стремительный рост заражений с окончанием отпускного сезона и возобновлением учебного процесса. Власти Москвы ввели ряд ограничений - обязали работодателей перевести на удаленный режим 30% сотрудников, объявили каникулы в школах, рекомендовали людям старше 65 лет сидеть дома.
Пока рано переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун, заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков. Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник также заявила, что санитарные власти пока не будут рекомендовать переходить к более жестким мерам, связанным с приостановкой работы предприятий.
«Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим», - сказала Попова.
13-й губернатор заразился
Среди заразившихся - глава Орловской области Андрей Клычков. Накануне губернатор сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом.
«Скрывать это бессмысленно. Пришел у меня вчера тест, и я заразился коронавирусом», - сказал Клычков в прямом эфире в «Инстаграме».
Друзья! Как вы видите, коронавирус снова наступает: показатели заболеваемости COVID-19 в нашем регионе, как и по стране в целом, растут. На прошлой неделе мы перешагнули рубеж в сотню заболевших в день. К сожалению, вирус не обошёл и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен. Тем не менее, я не прекращаю работать. Исполнять свои обязанности пока буду дистанционно, совещания проводить в режиме видеоконференцсвязи. Хочу выразить благодарность каждому, кто поддерживает добрыми словами и искренними, теплыми пожеланиями. Буду скорее поправляться, чтобы продолжить трудиться на благо Орловщины и её замечательных, чутких и отзывчивых жителей. Всем крепкого здоровья, берегите себя и своих близких.
Представляющий КПРФ губернатор Клычков стал 13-м главой региона, подхватившим коронавирус, подсчитал РБК.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявлял, что он даже заразился коронавирусом. Однако накануне замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сказал ТАСС, что в России не было зафиксировано ни одного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией, а в мире известно всего шесть таких случаев.
Вакцину обещают к концу месяца
Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который занимается финансированием и продвижением российской вакцины «Спутник V», заявил, что она может стать общедоступной уже в конце октября. До сих пор ей прививали только добровольцев, среди которых оказались и представитли российской элиты, в том числе дочь президента Владимира Путина.
«Мы считаем, что вакцина в широкое применение в России уже будет запущена в конце октября — начале ноября», - сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24». Первыми, как ранее сообщалось, должны прививать людей из группы риска - врачей, учителей, журналистов.
Дмитриев утверждает, что более 50 государств проявили интерес к вакцине, которую Россия зарегистрировала первой в мире. «У нас есть очень много заявок от ведущих стран, и также для многих стран очень важно проведение клинических испытаний, в том числе на их гражданах», - заявил он.
Ранее многие эксперты в России и США выражали сомнения, что в столь короткие сроки российские специалисты могли создать эффективную и безопасную вакцину.
Би-би-си наблюдала за тем, как в России проходит третья стадия клинических испытаний «Спутника V».