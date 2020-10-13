В США задержан имеющий эстонское гражданство бизнесмен Герман Лиллевяли

В июне 2020 года судья Федерико Морено удовлетворил требования истцов и увеличил сумму претензий в три раза. Решение было вынесено заочно: это значит, что ответчики не предприняли никаких действий, чтобы защитить свою позицию. Из материалов суда, находящихся в открытом доступе, следует, что доставить повестку в суд в итоге удалось пяти ответчикам или их представителям, в том числе Герману Лиллевяли, одному из его братьев, Олегу, и финансовому директору Ирине Корытиной, но участвовать в процессе они не стали.

В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения о том, что Лиллевяли еще с 2015-2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его сообщниками при привлечении вкладчиков в "Анкор Инвест", GL Finance и в другие организованные им компании, и что часть средств была использована Лиллевяли для создания "эффекта бизнеса" при отсутствии его в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран.

Сейчас на территории США находится еще ряд лиц, причастных к схеме Лиллевяли, инвесторы, выигравшие тяжбу во Флориде, добиваются легализации решения суда США в Европе и на других территориях, а также возбуждения уголовного дела на территории Эстонии и США.

В России дело бизнесмена ведет УВД по столичному Северо-Западному округу, в мае этого года он был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован.

Следствие считает, что Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду. Вместе с Лиллевяли по делу проходят бывший руководитель службы безопасности GL Financial Group Александр Лазеба, исполнительный директор "Анкор Инвеста" Владимир Михайлов и несколько клиентских менеджеров группы.

Среди инвесторов, чьи средства привлекал Лиллевяли, называют кинорежиссера Никиту Михалкова, бывшего вратаря "Локомотива" Маринато Гильерме, политолога Дмитрия Орлова, топ-менеджеров "Русала", американскую компанию - производителя одежды Levi Strauss & Co. Газета сообщила, что в деле говорится о двухстах потерпевших.

Всего Лиллевяли привлек и не вернул инвестиции на сумму более 150 млн долларов (примерно 9 млрд руб.), в деле есть сведения о 160 фактах мошенничества, сообщил РБК адвокат Сергей Ахундзянов, который представляет интересы одного из обвиняемых менеджеров. Изначально в деле, возбужденном 1 октября 2018 года, фигурировали пять сотрудников компаний из структуры GL Financial Group, а сам Лиллевяли оказался под следствием только через полтора года.