Американская компания приостановила тестирование вакцины от коронавируса

Исследованиями заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании, заявили в Johnson & Johnson, пишет РБК.

В фармкомпании подчеркнули, что неблагоприятные события ожидаемы при проведении клинических исследований, поэтому на такой случай существуют инструкции. Это гарантирует, что исследования могут быть остановлены, если случится что-либо предположительно связанное с исследуемыми препаратами, говорится в сообщении.

Компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Препарат производит компания Janssen, которая входит в Johnson & Johnson. Предполагалось, что в исследованиях примут участие до 60 тыс. добровольцев с трех континентов. Компания намеревалась проверить эффективность одной дозы вакцины в предотвращении заболевания COVID-19 по сравнению с плацебо.

В случае удачного завершения испытаний и регистрации препарата Johnson & Johnson планирует выпускать 1 млрд доз вакцины в год.

AstraZeneca дважды приостанавливала испытания своей вакцины, которую разрабатывает совместно с Оксфордским университетом. Один раз это произошло в июле, когда у добровольца обнаружили рассеянных склероз. Тогда эксперты заявили, что это не связано с препаратом.

Исследования были также приостановлены в сентябре — чтобы независимые специалисты могли оценить безопасность препарата для уменьшения количества побочных эффектов в будущем. Reuters тогда сообщал, что причиной стали неврологические симптомы у одного из участников.