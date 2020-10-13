Tallink Hotel Riga прекращает работу до весны: персонал будут коллективно увольнять

С ростом заболеваемости Covid-19 в Европе страны вновь вводят ограничения на поездки, что значительно уменьшило число туристов.

Tallink Hotel Riga прекращает работу до весны 2021 года, но, если ситуация улучшится, может возобновить работу и раньше.

Как заявила член правления Tallink Hotels Аве Свартс, уже запущен процесс коллективного увольнения работников. Оставшиеся работники будут заниматься разработкой новых концепций, предложений и услуг в условиях Covid-19.

Работу продолжат две из четырех гостиниц Tallink Hotels - Tallink Spa & Conference Hotel и Tallink Express Hotel в Таллинне. Гостиница Tallink City закроется на ремонт.

Гостиница Тallink Hotel Riga уже прерывала работу весной - с 18 марта по 1 июня.