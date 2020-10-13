Tallink Hotel Riga прекращает работу до весны: персонал будут коллективно увольнять

С воскресенья, 18 октября, гостиница Tallink Hotel Riga, расположенная в столице Латвии, еще раз временно прекратит работу из-за значительного уменьшения количества постояльцев и новых ограничений на поездки, сообщила директор по связям эстонской компании Tallink Grupp Катри Линк.
С ростом заболеваемости Covid-19 в Европе страны вновь вводят ограничения на поездки, что значительно уменьшило число туристов.
Tallink Hotel Riga прекращает работу до весны 2021 года, но, если ситуация улучшится, может возобновить работу и раньше.
Как заявила член правления Tallink Hotels Аве Свартс, уже запущен процесс коллективного увольнения работников. Оставшиеся работники будут заниматься разработкой новых концепций, предложений и услуг в условиях Covid-19.
Работу продолжат две из четырех гостиниц Tallink Hotels - Tallink Spa & Conference Hotel и Tallink Express Hotel в Таллинне. Гостиница Tallink City закроется на ремонт.
Гостиница Тallink Hotel Riga уже прерывала работу весной - с 18 марта по 1 июня.
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