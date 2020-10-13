Фото ⟩ Мотоциклистка в плаще проехалась по дуге тартуского моста: полиция пригласила ее «на кофе»

Проехавшая 19 сентября по дуге Горбатого моста в Тарту на мотоцикле, принадлежащем к классу «Триал», 25-летняя Кейти Мейер сегодня, 13 октября, пришла отчитаться о своем поступке в Тартуское отделение полиции, пишет Tartu Postimees.
Уроженка Тапа ранее призналась, что идею проехать по дуге моста она вынашивала девять лет. Она сказала, что понимала, что за опасным трюком может последовать какое-то наказание, но подчеркнула, что никого, кроме себя, не подвергала опасности, поскольку в момент выполнения мост был закрыт для людей.
Руководитель Тартуского отделения полиции Андрес Реймаа сегодня договорился с Мейер, что будущие подобные шедевральные трюки будут выполняться при соблюдении всех требований безопасности и при сотрудничестве с самоуправлением и полицией.
Кейти Мейер за свой поступок не отправится в арестный дом, не получит штрафа, не останется без мотоцикла, поскольку она и полиция смогли договориться, как трюки на мотоцикле в будущем могут выполняться при соблюдении безопасности и зрелищнее.
«И если ряды мотополиции будут нуждаться в пополнении, мы поговорим с Кейти вновь...может быть», - сообщил руководитель Тартуского отделения полиции в соцсетях.