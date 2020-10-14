ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ? ⟩ Что вам известно о крушении парома «Эстония»?

Кораблекрушение, ставшее катастрофой с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время, до сих пор покрыто множеством тайн, что привлекает к его изучению исследователей со всего мира. Но что нам на самом деле известно об этой трагедии и к каким выводам придут ученые в свете новых находок? Пройдите тест от Rus.Postimees и проверьте свои знания!

Напомним, что пятисерийный документальный сериал «"Эстония" – находка, которая изменит все» был снят продюсерской компанией по заказу норвежского Discovery. Режиссер – Хенрик Эвертссон. Первый эпизод уже доступен на портале Rus.Positmees!

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Автору картины «"Эстония": находка, которая изменит все» грозит уголовное преследование

Это правда. Чтобы снять то, что произвело эффект разорвавшейся бомбы, съемочная группа во главе с Эвертссоном погрузилась к месту упокоения парома, чего делать нельзя, согласно договоренности между Эстонией, Финляндией и Швецией.

Согласно заключению международной комиссии, паром затонул из-за огромной пробоины в корпусе парома

Это ложь. Международная комиссия пришла к выводу, что паром затонул из-за оторвавшегося визора, открывшего доступ воде на автомобильные палубы, что и погубило судно. Пробоина в корпусе корабля была обнаружена съемочной командой картины «"Эстония": находка, которая изменит все». Этот факт ставит под сомнение выводы комиссии. Правда, профессор-эмеритус ТТУ Яан Метсавеэр считает, что выводы комиссии верны: паром затонул из-за оторвавшегося визора, причина в человеческой халатности, а пробоина возникла от удара парома о камень, лежащий на дне.

Правительство Швеции приняло решение не поднимать со дна останки своих соотечественников.

Это правда. На борту затонувшего парома было более полутысячи шведов. Швеция решила не только не поднимать паром или хотя бы останки, но даже настаивала на том, чтобы закрыть паром бетонным саркофагом, засыпать песком и щебенкой. Также была введена уголовная ответственность за подход к месту гибели и погружение к останкам судна.

Запрет на приближение к затонувшему судну с останками является распространенной практикой в мире

Это ложь. Эстония, Швеция и Финляндия пришли к соглашению о могильном покое, что означает полный запрет на погружение к погибшему парому. Согласно имеющимся данным, это единственный подобный случай.

В ночь трагедии по внутреннему радио сообщение о тревоге прозвучало только на шведском языке

Это ложь. В 01:20 по внутреннему радио слабый женский голос сообщил на эстонском языке: «Тревога, тревога, на корабле тревога!». На шведском и английском языках сообщения не было.

Последнее сообщение с парома «Эстония» было сделано за пять минут до того, как паром ушел под воду

Это ложь. В 01:26, за 22 минуты до того, как паром ушел под воду, второй помощник капитана сообщил координаты парома и сказал: «Теперь всё действительно плохо. Сейчас здесь действительно плохо». После этого связь с паромом «Эстония» пропала.

Самому молодому спасенному с парома «Эстония» было 12 лет

Это правда. Большинство оставшихся в живых были относительно молоды: их возраст был между 15 и 44 годами.

На борту парома «Эстония» находились пассажиры из 17-ти стран.

Это правда. Больше всего погибших среди граждан Швеции - 501 человек.

Для танцевальной группы «Pantera» выступление на пароме «Эстония» стало первым и последним.

Это правда. Группа состояла из восьми молодых танцовщиц, самой молодой из которых было всего 16 лет. В состав группы также входили сестры-двойняшки Ханка-Ханника Вейде и Ханнели Вейде. Изначально было сделано заявление о том, что девушек спасли, однако вскоре их следы затерялись. К родителям девушки так и не вернулись.

Отправление парома было отложено на 15 минут, так как ожидалось прибытие двух грузовиков, которые заехали на паром последними.

Это лишь слухи. Все работающие в порту сотрудники это отрицают. Кроме этого, за происходящим на автомобильной палубе следила видеокамера. Члены экипажа судна рассказали, что видели как вода попала в помещение и там были только легковые автомобили. Если бы последними на паром заехали грузовики, то они просто загородили бы обзор видеокамеры.

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