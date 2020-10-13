Вт, 13.10.2020
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Светлана Скребнева
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  • Мошенники не дремлют: жительница Эстонии заплатила за несуществующую посылку более 10 000 евро

Мошенники не дремлют: жительница Эстонии заплатила за несуществующую посылку более 10 000 евро

Пустой кошелек. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Полиция расследует случай мошенничества, в результате которого жительница Рапламаа лишилась более 10 000 евро.

Как сообщила пресс-служба Ляэнеской префектуры, в период с лета по осень проживающая в Рапламаа женщина перевела орудовавшим в соцсетях мошенникам тысячи евро.

Связавшиеся с жертвой посредством Facebook люди попросили оказать помощь в доставке посылки, а затем стали требовать деньги за посылку. Жертва с лета по осень регулярно переводила на присланный банковский счет деньги, чтобы получить посылку.

В конечном итоге она лишилась 10 400 евро.

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