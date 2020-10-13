Мошенники не дремлют: жительница Эстонии заплатила за несуществующую посылку более 10 000 евро

Как сообщила пресс-служба Ляэнеской префектуры, в период с лета по осень проживающая в Рапламаа женщина перевела орудовавшим в соцсетях мошенникам тысячи евро.

Связавшиеся с жертвой посредством Facebook люди попросили оказать помощь в доставке посылки, а затем стали требовать деньги за посылку. Жертва с лета по осень регулярно переводила на присланный банковский счет деньги, чтобы получить посылку.