Мошенники не дремлют: жительница Эстонии заплатила за несуществующую посылку более 10 000 евро

Полиция расследует случай мошенничества, в результате которого жительница Рапламаа лишилась более 10 000 евро.
Как сообщила пресс-служба Ляэнеской префектуры, в период с лета по осень проживающая в Рапламаа женщина перевела орудовавшим в соцсетях мошенникам тысячи евро.
Связавшиеся с жертвой посредством Facebook люди попросили оказать помощь в доставке посылки, а затем стали требовать деньги за посылку. Жертва с лета по осень регулярно переводила на присланный банковский счет деньги, чтобы получить посылку.
В конечном итоге она лишилась 10 400 евро.