Страны ЕС договорились о единых правилах ограничения передвижения

В распространенном сегодня заявлении Совета ЕС по общим вопросам говорится, что решение принято на основе рекомендаций Еврокомиссии. "Совет утвердил рекомендации по скоординированному подходу к ограничениям на свободу перемещений в ответ на пандемию. Эти рекомендации должны позволить избежать фрагментации и нарушений функционирования Шенгена и способствовать повышению прозраности и предсказуемости для людей и бизнеса", - говорится в документе.