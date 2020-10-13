Вт, 13.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд

Страны ЕС договорились о единых правилах ограничения передвижения

Чемоданы в Таллиннском аэропорту.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Страны ЕС согласовали единую систему организации перемещения граждан внутри шенгенской зоны в условиях пандемии: она будет базироваться на принятой в Европе общей классификации эпидемиологической ситуации в странах союза.

В распространенном сегодня заявлении Совета ЕС по общим вопросам говорится, что решение принято на основе рекомендаций Еврокомиссии. "Совет утвердил рекомендации по скоординированному подходу к ограничениям на свободу перемещений в ответ на пандемию. Эти рекомендации должны позволить избежать фрагментации и нарушений функционирования Шенгена и способствовать повышению прозраности и предсказуемости для людей и бизнеса", - говорится в документе.

Отмечается, что решение принято спустя семь месяцев после начала пандемии. Все это время каждая страна Евросоюза в отдельности утверждала собственные санитарные и карантинные ограничения, что нередко приводило к путанице.

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