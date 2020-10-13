Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ, а Тихановский был на ней инкогнито

Он назвал действия Лукашенко креативным ходом, ставшим абсолютной неожиданностью для арестованных оппозиционеров, передает NEWSru. «Я не помню случаев, чтобы кто-то приходил к арестованным лицам и вел беседы об изменении Конституции или что-то подобное», - отметил Пыльченко.

Марии Колесниковой предлагали принять участие во встрече с Лукашенко, но она отказалась, так как приехавшие за ней в СИЗО люди в гражданском не представились и не сообщили, куда ее повезут. По словам адвоката, Колесникова заявила прибывшим, что сейчас смысла общаться нет, так как полтора месяца назад оппозиция предлагала остановить насилие, но с тех пор ее лидеры либо арестованы, либо выдворены из страны.

Колесникова также напомнила, что при попытке выдворения ее уже возили в течение полутора суток по Белоруссии, и она не знала, где находится. «Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми», - привел слова подзащитной Пыльченко.

Приехавшие за Колесниковой также спросили, как она видит свое будущее: она ответила, что все может измениться в любую секунду. Также она не исключила, что проведет в заключении либо полтора года, «потому что так в Белоруссии сидят политзаключенные», либо пять лет - до следующих президентских выборов.

Лукашенко встретился с арестованными оппозиционерами в СИЗО КГБ 10 октября. На встрече присутствовали незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии, бывший банкир Виктор Бабарико и его сын, директор минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей, член президиума КС Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров.

Встреча длилась больше четырех часов, подробности о содержании разговора не разглашались. Известно лишь, что Лукашенко обсуждал с арестантами, из которых «половина юристы», изменение Конституции. На следующий день после встречи из СИЗО под домашний арест перевели Воскресенского и Рабцевича. Первый сообщил, что ему поручили готовить предложения по поправкам к Конституции и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными» для Белоруссии, «как казались на первом этапе».

Рабцевич заявил, что намерен остаться в стране и продолжить работу в IT-сфере, для которой в Белоруссии «созданы все условия». Во вторник стало известно, что на встрече также присутствовал муж Светланы Тихановской, оппозиционный блогер Сергей Тихановский, находящийся под арестом с мая. В тот день ему впервые за это время разрешили поговорить с супругой по телефону.

Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич сообщил Tut.by, что Лукашенко разрешил блогеру позвонить из СИЗО КГБ, узнав, что он лишен общения с женой. Разговор шел в присутствии охраны. В ходе беседы оппозиционер призвал Тихановскую быть жестче и продолжать переговоры с зарубежными лидерами.

Для встречи с Лукашенко люди в масках ранним утром вывезли Тихановского из СИЗО Жодино. По словам адвоката, блогер не хотел, чтобы его снимали на камеру для ТВ, поэтому на показанных кадрах опознать его невозможно. Оппозиционер пытался донести, что против него выдвинуты необоснованные обвинения, а госСМИ распространяют недостоверную информацию о его работе на Россию и Запад.

Тихановский также спрашивал, за что объявили в розыск его жену и почему на встрече нет Марии Колесниковой. Из ответов Лукашенко блогеру стало ясно, что тот хорошо осведомлен о ходе расследования уголовных дел и об условиях содержания Тихановского в изоляторе.