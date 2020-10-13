Власти США могут заставить Google продать браузер Chrome для борьбы с монополией IT-компании

О планах властей США подать иск против Google сообщалось еще в начале этого года. По данным издания, Минюст и генпрокуроры обратились к конкурентам поисковика и третьим сторонам с вопросом о том, какую часть бизнеса Google следует продать, сообщает Newsru. Адресаты обращений назвали браузер Chrome, на долю которого в США приходится 81% поисковых запросов на компьютерах и 94% на мобильных устройствах, пишет TJ .

В публикации также говорится, что Google могут обязать продать часть рекламного бизнеса или отменить ряд прежних сделок по покупке компаний, занимавшихся онлайн-рекламой. Так, за последние годы Google купила сервисы DoubleClick, Admob, Invite Media и AdMeld. Эти сделки позволили поисковику охватить все этапы покупки и продажи рекламы в интернете.

Напомним, на прошлой неделе подкомитет по антимонопольному законодательству палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам продолжавшегося 16 месяцев расследования деятельности Apple, Google, Facebook и Amazon. Авторы доклада пришли к выводу, что все четыре компании подрывают конкуренцию на рынке и являются монополистами в своих сферах.

Так, Google обвинили в монополии в области поиска и поисковой рекламы, поскольку именно поисковик от Google как правило по умолчанию используется в браузерах и на мобильных устройствах. Данные пользователей, которые собирает компания, позволяет ей укреплять свое лидерство и получать дополнительные доходы от рекламы. В Google не согласились с претензиями конгрессменов.

В докладе предлагается разделить крупные IT-компании при помощи изменений в антимонопольном законодательстве. В частности, речь идет как о структурном разделении IT-гигантов, так и о введении запрета на работу в смежном бизнесе. Детально эти предложения не прописаны, но, по всей видимости, авторы доклада считают необходимым превратить сервисы, принадлежащие Google, Facebook, Apple и Amazon в независимые компании.