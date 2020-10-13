Вт, 13.10.2020
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Хендрик Эвертссон
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Медведев: попытки США и НАТО ограничить деятельность РФ в Арктике создают угрозы нацбезопасности страны

Дмитрий Медведев.

ФОТО: ALEKSEY NIKOLSKYI / Sputnik

Страны НАТО, включая США, пытаются ограничивать деятельность России в Арктике, в том числе путем санкций, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая США, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике", - сказал он во вторник на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.

По словам Медведева, методы здесь применяются самые разные - от наращивания военной активности рядом с нашими границами до санкционного давления.

"Все это, разумеется, создает прямые угрозы нашей национальной безопасности", - подчеркнул он.

При этом зампред Совбеза пообещал, что Россия, несмотря на постоянные попытки отдельных государств дестабилизировать ситуацию в Арктике, безусловно, будет отстаивать свои позиции в регионе.

Он также обратил внимание на то, что в последние годы интерес к Арктике проявляют не только региональные государства.

"Мы заинтересованы в развитии мирного сотрудничества в этом регионе", - сказал Медведев в связи с этим.

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