Медведев: попытки США и НАТО ограничить деятельность РФ в Арктике создают угрозы нацбезопасности страны

"Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая США, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике", - сказал он во вторник на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.

По словам Медведева, методы здесь применяются самые разные - от наращивания военной активности рядом с нашими границами до санкционного давления.

"Все это, разумеется, создает прямые угрозы нашей национальной безопасности", - подчеркнул он.

При этом зампред Совбеза пообещал, что Россия, несмотря на постоянные попытки отдельных государств дестабилизировать ситуацию в Арктике, безусловно, будет отстаивать свои позиции в регионе.

Он также обратил внимание на то, что в последние годы интерес к Арктике проявляют не только региональные государства.