Жители стран Балтии выбрасывают больше еды, чем им кажется

Наиболее частыми причинами возникновения пищевых отходов респонденты считают отсутствие порядка в холодильнике, приготовление большого количества еды и покупку лишних продуктов. Чаще всего в мусорное ведро отправляются фрукты и овощи, домашняя еда и выпечка.

«Результаты опроса показывают, что большая часть пищевых отходов образуется, потому что, приходя в магазин, люди не знают, что у них уже есть дома: это приводит к ситуации, когда холодильник переполнен продуктами, и волей-неволей часть из них попадает в мусорную корзину», - сказала руководитель социально ответственного предпринимательства Rimi Катрин Батс.

«Многие люди любят готовить, но не знают, что можно сделать с остатками обеда или ужина. На самом деле существуют простые решения для сокращения пищевых отходов: нужно тщательно продумать список продуктов, готовить в маленьких количествах и использовать оставшуюся еду для приготовления нового блюда. В последнее время в интернете очень много таких рецептов - нужно только их найти. Это очень простые действия, которые позволят сэкономить продукты питания и деньги, а также уменьшить вред, наносимый экологии», - добавила она.

«Хотя, согласно нашему опросу, жители Эстонии выбрасывают меньше продуктов, по сравнению с другими жителями Балтии, на самом деле ситуация в Эстонии тоже не так хороша, - сказала Катрин Батс. - Эстонский институт в Стокгольме только что подвел промежуточные результаты нового исследования, которое показало, что потери продуктов питания в домохозяйствах Эстонии увеличиваются. Люди думают, что они потребляют пищу более рационально, чем на самом деле. Таким образом, пища, которую можно было употребить тем или иным способом, оказывается в мусорном ведре. Согласно исследованию 2014-го года, пищевые отходы на душу населения составляли 19,5 кг пищи в год, но эти цифры растут».

Всего в опросе Rimi приняли участие почти две с половиной тысячи человек, ответить на вопрос можно было в Facebook. В Facebook есть сообщество «Давайте потреблять с умом», где каждый может поделиться советами относительно рационального потребления продуктов и поддерживания порядка на кухне. К группе можно присоединиться здесь.