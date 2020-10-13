Из-за зараженного коронавирусом учителя закрыли как школу, так и детский сад

Ученики и учителя до конца этой недели переведены на дистанционное обучение, на следующей неделе будут школьные каникулы, после завершения которых, по словам директора, будет принято решение, что делать дальше.

Хотя школа и детский сад находятся раздельно в одном здании, было решение закрыть и детский сад, поскольку люди могли контактировать между собой.

«Мы будем бдительны и сохраним здоровье, это самое важное», - сказал директор школы.

Отделение Сууре-Яаниской школы в Сюргавере работает в старом здании мызы. До 2014 года это была самостоятельная основная школа. В том же здании находится детский сад "Вембу".