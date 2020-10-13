Вт, 13.10.2020
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Людмила Рождественская

Из-за зараженного коронавирусом учителя закрыли как школу, так и детский сад

Тестирование на коронавирус. Фото иллюстративное.

ФОТО: Tomi Saluveer

В понедельник работник отделения Сууре-Яаниской школы в Сюргавере сдал положительный тест на коронавирус. После этого директор Сууре-Яаниской школы Эвальд Сепп решил закрыть находящиеся в одном здании школу и детский сад, чтобы уменьшить угроза заражения, пишет Sakala.

Ученики и учителя до конца этой недели переведены на дистанционное обучение, на следующей неделе будут школьные каникулы, после завершения которых, по словам директора, будет принято решение, что делать дальше.

Хотя школа и детский сад находятся раздельно в одном здании, было решение закрыть и детский сад, поскольку люди могли контактировать между собой.

«Мы будем бдительны и сохраним здоровье, это самое важное», - сказал директор школы.

Отделение Сууре-Яаниской школы в Сюргавере работает в старом здании мызы. До 2014 года это была самостоятельная основная школа. В том же здании находится детский сад "Вембу".

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