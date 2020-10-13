Из-за зараженного коронавирусом учителя закрыли как школу, так и детский сад

В понедельник работник отделения Сууре-Яаниской школы в Сюргавере сдал положительный тест на коронавирус. После этого директор Сууре-Яаниской школы Эвальд Сепп решил закрыть находящиеся в одном здании школу и детский сад, чтобы уменьшить угроза заражения, пишет Sakala.
Ученики и учителя до конца этой недели переведены на дистанционное обучение, на следующей неделе будут школьные каникулы, после завершения которых, по словам директора, будет принято решение, что делать дальше.
Хотя школа и детский сад находятся раздельно в одном здании, было решение закрыть и детский сад, поскольку люди могли контактировать между собой.
«Мы будем бдительны и сохраним здоровье, это самое важное», - сказал директор школы.
Отделение Сууре-Яаниской школы в Сюргавере работает в старом здании мызы. До 2014 года это была самостоятельная основная школа. В том же здании находится детский сад "Вембу".
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