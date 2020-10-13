Стартовал конкурс «Гражданин года 2020»

Основа любого общества - это граждане, которые относятся к себе, своим семьям и людям с уважением и любовью; кто понимает, что права и свободы - это основа ответственности. Почетное звание «Гражданина года» присуждается постоянному жителю Эстонской Республики, который в течение года отличился в государственном масштабе своим вкладом в развитие общества. Достижения кандидата должны способствовать повышению гражданской осведомленности и сплоченности общества, продвижению общественной жизни и защите свободы.

«Ответственность - это нечто большее, чем просто выполнение обязательств. Особенно важным в Год цифровой культуры видится вклад граждан, которые нашли способы поддерживать человеческий контакт друг с другом и без физических встреч или помогли создать возможности для продолжения культурной жизни, несмотря на ограничения. В этот особенный год мы выражаем признательность человеку, который протянул руку помощи, преодолев себя и, возможно, даже чем-то пожертвовав», - сказал министр культуры Тынис Лукас. «Титула «Гражданин года 2020» заслуживают и те, кто стоит на страже свободы как на родине, так и в мире в целом», - добавил министр.

Кандидатов на почетное звание могут выдвигать все желающие, как частные, так и юридические лица. При подаче заявки необходимо руководствоваться принципами, изложенными в уставе, включая обоснование соответствия кандидата и созвучность с девизом года.

Выдвигать кандидатов можно посредством веб-формы не позднее пятницы, 6 ноября. О конкурсе и его условиях можно прочесть подробнее на домашней странице Министерства культуры. Министр культуры объявит лауреата звания Гражданина года и вручит ему денежную премию, а также мини-скульптуру скульптора Рети Сакс «Цветок общества», на мероприятии, которое состоится 24 ноября в Доме новостей национального вещания Эстонии. В то же время министр народонаселения Рийна Солман вручит почетные знаки Дня гражданина и отметит школьников, принявших участие в конкурсе дизайна «Я могу».

В прошлом году, в юбилейный год Праздника песни, звания Гражданина года была удостоена Рийна Роозе за вклад в изучение праздников песни, в поддержание традиции проведения праздников и в организацию мероприятий Тартуского юбилейного праздника песни.