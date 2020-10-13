СМИ: белорусский оппозиционер Дылевский выехал в Польшу

"Член президиума Координационного совета Сергей Дылевский находится в данный момент в Варшаве. Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность", - сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь совета Антон Родненков.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники протестных акций не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.