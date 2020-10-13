Картина дня: важная договоренность министров стран ЕС, из-за коронавируса закрыли очередную школу и назойливый курьер

Страны ЕС договорились о единых правилах ограничения передвижения

Страны ЕС согласовали единую систему организации перемещения граждан внутри шенгенской зоны в условиях пандемии: она будет базироваться на принятой в Европе общей классификации эпидемиологической ситуации в странах союза. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 25 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1999 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 25 дали положительный результат. Читать далее...

Исчезла за 40 секунд: автомобиль жителя Таллинна приняли за автохлам и утилизировали

В Ляэне-Харьюское отделение полиции обратился житель Таллинна, который утверждал, что его автомобиль угнали. Как оказалось, автомобиль забрали вовсе не преступники. Читать далее...

Из-за зараженного коронавирусом учителя закрыли как школу, так и детский сад

В понедельник работник отделения Сууре-Яаниской школы в Сюргавере сдал положительный тест на коронавирус. После этого директор Сууре-Яаниской школы Эвальд Сепп решил закрыть находящиеся в одном здании школу и детский сад, чтобы уменьшить угроза заражения. Читать далее...

Хиллар Тедер пожертвовал Центристской партии 60 000 евро: ранее правительство выделило на проект его сына кредит на 40 млн евро

Эстонский предприниматель Хиллар Тедер, чей сын Рауно Тедер руководит застройкой Porto Franco, пожертвовал Центристской партии в третьем квартале 60 000 евро. Ранее в сентябре решением правительства было одобрено предоставление Porto Franco OÜ инвестиционного кредита в размере 39,4 млн евро сроком на шесть лет. Читать далее...

"Сожги себя, шлюха!": школьная уборщица поплатилась работой из-за интернет-свидания

Попытка женщины средних лет найти любовь и дружбу в интернете закончилась потерей работы и горьким разочарованием, хотя сразу сложно сказать, кто в этой истории пострадавший. Об этом рассказывает новый эпизод программы Kuuuurija. Читать далее...

Развозивший еду курьер Bolt назойливо домогался секретарши

В свежем выпуске программы Kuuuurija речь идет о курьере компании Bolt, который домогался секретаря-ассистента одной из крупных эстонских компании. Читать далее...

Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ, а Тихановский был на ней инкогнито

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова, арестованная после попытки похищения и насильственного выдворения за границу, отказалась от встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Читать далее...

В США задержан имеющий эстонское гражданство бизнесмен Герман Лиллевяли

Американские власти задержали основателя брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия", российского предпринимателя Германа Лиллевяли, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом его дела. Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США. Читать далее...

Яанус Карилайд: постараемся восстановить в Ида-Вирумаа порядок и доверие