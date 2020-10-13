Картина дня: важная договоренность министров стран ЕС, из-за коронавируса закрыли очередную школу и назойливый курьер

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 октября.
Страны ЕС договорились о единых правилах ограничения передвижения
Страны ЕС согласовали единую систему организации перемещения граждан внутри шенгенской зоны в условиях пандемии: она будет базироваться на принятой в Европе общей классификации эпидемиологической ситуации в странах союза. Читать далее...
Коронавирус подтвержден у 25 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1999 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 25 дали положительный результат. Читать далее...
Исчезла за 40 секунд: автомобиль жителя Таллинна приняли за автохлам и утилизировали
В Ляэне-Харьюское отделение полиции обратился житель Таллинна, который утверждал, что его автомобиль угнали. Как оказалось, автомобиль забрали вовсе не преступники. Читать далее...
Из-за зараженного коронавирусом учителя закрыли как школу, так и детский сад
В понедельник работник отделения Сууре-Яаниской школы в Сюргавере сдал положительный тест на коронавирус. После этого директор Сууре-Яаниской школы Эвальд Сепп решил закрыть находящиеся в одном здании школу и детский сад, чтобы уменьшить угроза заражения. Читать далее...
Хиллар Тедер пожертвовал Центристской партии 60 000 евро: ранее правительство выделило на проект его сына кредит на 40 млн евро
Эстонский предприниматель Хиллар Тедер, чей сын Рауно Тедер руководит застройкой Porto Franco, пожертвовал Центристской партии в третьем квартале 60 000 евро. Ранее в сентябре решением правительства было одобрено предоставление Porto Franco OÜ инвестиционного кредита в размере 39,4 млн евро сроком на шесть лет. Читать далее...
"Сожги себя, шлюха!": школьная уборщица поплатилась работой из-за интернет-свидания
Попытка женщины средних лет найти любовь и дружбу в интернете закончилась потерей работы и горьким разочарованием, хотя сразу сложно сказать, кто в этой истории пострадавший. Об этом рассказывает новый эпизод программы Kuuuurija. Читать далее...
Развозивший еду курьер Bolt назойливо домогался секретарши
В свежем выпуске программы Kuuuurija речь идет о курьере компании Bolt, который домогался секретаря-ассистента одной из крупных эстонских компании. Читать далее...
Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ, а Тихановский был на ней инкогнито
Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова, арестованная после попытки похищения и насильственного выдворения за границу, отказалась от встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Читать далее...
В США задержан имеющий эстонское гражданство бизнесмен Герман Лиллевяли
Американские власти задержали основателя брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия", российского предпринимателя Германа Лиллевяли, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом его дела. Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США. Читать далее...
Яанус Карилайд: постараемся восстановить в Ида-Вирумаа порядок и доверие
Заместитель председателя Центристской партии признался в интервью Postimees, что у его партии в Ида-Вирумаа имеются проблемы, хотя практически каждые выборы регион раскрашен в центристские темно-зеленые тона. Жарче всего сейчас в Нарве и Йыхви, в последнем из которых зампред партии лично помогал найти нового волостного старейшину. Читать далее...
Тестов на коронавирус с каждым днем делается все меньше
Если в середине сентября в Эстонии ежесуточно делалось около 3000 тестов на COVID-19, то в первой половине октября число тестов упало ниже 2000 в сутки, а на выходных - ниже 1000. Читать далее...
ООН: изменение климата увеличивает число природных катастроф
Изменение климата - главная причина удвоения количества природных катастроф с 2000 года, указывается в докладе Бюро ООН по сокращению риска бедствий (UNISDR), обнародованном в Женеве, по случаю отмечаемого 13 октября Международного дня по уменьшению опасности бедствий. Читать далее...
В связи с ремонтом железной дороги изменится расписание поездов Elron
В период с 19 по 24 октября в расписании линии между Таллинном и Раквере будут действовать временные изменения. В некоторые дни на отрезке Тапа - Раквере будут использоваться замещающие автобусы. Читать далее...
Россия обновила рекорд по новым случаям Covid-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусом составил 13 868 новых случаев. Это максимальное число с момента начала пандемии. Умерли за сутки 244 пациента с Covid-19. Власти пока не видят смысла объявлять полный локдаун. Читать далее...
Дом в эстонской деревне скрывал жуткую картину: животные сидели в плену без еды и воды
Региональный руководитель Эстонского общества защиты животных в Тартумаа Кристи Метса сообщила, что на прошлой неделе волонтеры отправились спасать животных в волости Тюри в деревню Колу: люди, ранее нарушавшие предписания по содержанию животных, заперли в доме животных без еды и воды. Читать далее...