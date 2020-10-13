Финские ученые: антитела к коронавирусу сохраняются четыре месяца

По словам руководителя исследования Мерит Мелин, полученные результаты подтверждают информацию о том, что антитела и возможный иммунитет, вызванные естественной инфекцией, сохраняются как минимум в течение четырех месяцев.

Ученые изучили данные 39 семей, в которых были выявлены случаи коронавируса.

Практически у всех инфицированных в течение первого месяца заражения вырабатывались антитела, которые были обнаружены и спустя четыре месяца.

В свою очередь, согласно исследованию, опубликованному в научном издании Lancet во вторник, коронавирус может быть рецидивирующим, и симптомы при повторном заражении могут быть более серьезными. Lancet является одним из самых авторитетных международных медицинских журналов.

Американские ученые изучили несколько случаев повторного заражения. Например, в США мужчина в течение 48 дней заразился двумя отдельными коронавирусными инфекциями, причём во второй раз болезнь протекала тяжелее.

Исследователи также подчёркивают, что необходимы дальнейшие исследования для более точного определения продолжительности иммунитета. Кроме того, нужно выяснить, почему при повторном заражении появляются более серьёзные симптомы.