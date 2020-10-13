Исчезла за 40 секунд: автомобиль жителя Таллинна приняли за автохлам и утилизировали

«При просмотре видео возникает вопрос: угонщики стали более находчивыми? Нет, на видео все-таки идет речь о совместной кампании Мустамяэской управы и Муниципальной полиции Таллинна, в рамках которой утилизируется автохлам и машины не на ходу, - пишет на своей странице в соцсетях Ляэне-Харьюское отделение полиции. - Обращаем внимание, что вышеуказанные действия выполняются с разрешения / согласия владельца и с предварительным уведомлением».

Ляэне-Харьюское отделение полиции отмечает, что по-прежнему есть много подлежащих утилизации автомобилей, владельцев которых чрезвычайно трудно найти благодаря тому обстоятельству, что машины перепродаются по устной договоренности или первоначальные договоры купли-продажи утеряны: «Но это приводит к возникновению ситуации, когда связываются с первым владельцем, который может дать согласие на утилизацию автомобиля. Покупая автомобиль, сразу переписывайте его на свое имя, чтобы избежать в будущем неприятных сюрпризов».