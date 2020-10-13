Кипр с 1 ноября отменит программу по выдаче "золотых паспортов"

"Власти приняли решение остановить действие программы "Гражданство через инвестиции" в ее нынешней форме, начиная с 1 ноября", - приводит издание слова представителя правительства Кириакоса Кушоса.

Кушос заявил, что это решение было предложено министрами внутренних дел и финансов, его поддержали и другие члены правительства.

Он отметил, что после завершения разбирательства, связанного с этой программой, правительство изучит возможность организации новой программы, нацеленной на привлечение иностранных средств в экономику страны.

В октябре телеканал "Аль-Джазира" опубликовал на сайте видеозапись, снятую тайно, которая позволяет предполагать, что в кипрской схеме "золотых паспортов" имелась коррупционная составляющая.