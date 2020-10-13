«С нас хватит»: Тихановская поставила ультиматум Лукашенко и дала ему 13 дней

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония - и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном во вторник в ее Тelegram-канале.

Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом, написала Тихановская. "И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", - обещала она.

"У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - добавила экс-кандидат в президенты.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники протестных акций не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными. Основной соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская вскоре после голосования уехала в Литву. Соратники заявили, что отъезду Тихановской предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Белоруссии в кабинете председателя ЦИК Лидии Ермошиной.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти путем проведения новых выборов. В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор театра имени Янки Купалы Павел Латушко.