Вт, 13.10.2020
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Светлана Скребнева

В Таллинне построят новый детский сад на 12 групп

Эскиз нового здания детского сада «Келлуке».

ФОТО: Nord Projekt

В 2023 году в Каламая будет построен новый детский сад на 12 групп на месте нынешнего детского сада «Келлуке» на улице Уус-Каламая. Таллиннская городская управа заключила договор о проектировании с Nord Projekt, чья концепция, по мнению оценочной комиссии, подходит для среды Каламая. У Nord Projekt 11 месяцев на проектирование детского сада.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, нынешнее здание детского сада «Келлуке»по адресу Уус-Каламая, 6 физически и морально устарело и больше не удовлетворяет растущую потребность Пыхья-Таллинна в местах в детских садах. «В данном случае целесообразнее снести старое здание и построить новое и современное, - сказал Белобровцев. - При проектировании нового здания архитекторам надо считаться с тем, что речь идет об исторически и архитектурно ценном городском пространстве. Важно, чтобы новое строение сочеталось с окружающей средой».

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд, который входил в специальную комиссию по оценке присланных на архитектурный конкурс идей, отметил, что рост населения района радует, но это же означает и растущую потребность местных жителей в местах в детском саду и других услугах. По словам Ярвелайда, представленная Nord Projekt работа основательно продумана. «Архитектурного разделение детского большого сада для 12 групп на небольшие блоки поможет создать чувство уюта», - сказал Ярвелайд.

Согласно плану детский сад должен быть готов к весне 2023 года. Общая стоимость нового здания составит около 6 млн евро.

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