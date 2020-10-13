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В последние несколько дней в Беларуси начали говорить о маленькой победе. Светлане Тихановской разрешили позвонить мужу, нескольким иностранным журналистам выдали аккредитации на работу в стране, Александр Лукашенко анонсировал выборы народного собрания для работы над поправками к конституции и встретился в следственном изоляторе с оппозиционерами.

В последние несколько дней в Беларуси начали говорить о маленькой победе. Светлане Тихановской разрешили позвонить мужу, нескольким иностранным журналистам выдали аккредитации на работу в стране, Александр Лукашенко анонсировал выборы народного собрания для работы над поправками к конституции, а сам встретился в следственном изоляторе с экс-претендентами на пост президента Виктором Бабарико и Сергеем Тихановским, а также другими оппозиционерами.

После этого из изолятора вышли двое участников встречи — директор компании PandaDoc Дмитрий Рябцевич и политолог Юрий Воскресенский.

Несмотря на это, силовики жестко разогнали акцию протеста в минувшие воскресенье и понедельник. Сотни человек были задержаны. А заместитель главы белорусского даже МВД заявил, что протесты радикализовались и милиция в случае необходимости готова стрелять.

Некоторые СМИ предполагают, что Александр Лукашенко решил пойти на диалог с оппозицией, чтобы прекратить уличные акции. Но так ли это?

Круглый стол в СИЗО

10 октября Александр Лукашенко приехал в следственный изолятор Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси и сел за один стол с членами оппозиции, в том числе с бывшими претендентами на пост президента Виктором Бабарико и Сергеем Тихановским.

Как выяснилось позже, на встрече должна была присутствовать и член координационного совета Мария Колесникова, которую содержат в другом СИЗО, но она отказалась куда-либо ехать.

Адвокат Колесниковой Александр Пыльченко рассказал в эфире "Эха Москвы": "К Марии Колесниковой тоже приезжали с предложением поучаствовать в этой беседе. Мария креативная девушка, видно, их немножко напугала. Она сказала: "Ну что сейчас общаться? Полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, а сейчас мы все в тюрьме или выдворены из страны. Поэтому о чем сейчас общаться?".

О том, что происходило на этой встрече, известно немного, хотя она продолжалась несколько часов. Государственное агентство Белта выложило фрагмент речи Лукашенко: "Страна живет под лозунгом: "Даешь диалог". Я, исходя из упреков ваших сторонников, подумал о том, что самое радикальное предложение — по всем вопросам. Не надо зацикливаться только на конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, что конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире".

По утверждению агентства, участники встречи обсуждали политику и экономику, но "подробности общим решением оставили конфиденциальными". Чуть больше смог рассказать адвокат Антон Гашинский, который в понедельник утром встретился со своим подзащитным — политтехнологом Виталием Шкляровым, присутствовавшим на встрече.

По словам адвоката, встреча в СИЗО продолжалась около пяти часов, разговор шел о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе.

"Я видел Виталия буквально несколько минут, но ясно, что все, что произошло, было большой неожиданностью для него — он не ожидал, что разговор будет, как он выразился, настолько откровенный, и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу. Виталий говорит, что это первые человеческие выходные за три месяца, — сказал Би-би-си Гашинский. — После встречи, уже при прощании, когда Виталий жал руку президенту, он пожаловался что давно не был в бане. Тогда Лукашенко сказал одному из своих охранников: "Дима, организуй". Где точно в бане они были, Виталий не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя. Дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой".

Адвокат Антон Гашинский уверен, что администрация Лукашенко уже приняла решение о судьбе участников встречи: "Кажется, что эта встреча — начало диалога, позитивный знак. Но движение дальше необходимо, останавливаться и почивать на лаврах рано. Такого никогда еще не было, чтобы президент страны приехал разговаривать с заключенными, которых признают политическими".

Несмотря на это, большинство участников встречи до сих пор остаются в заключении. Но неожиданно стало известно, что двоим заключенным — директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу и члену инициативной группы Бабарико Юрию Воскресенскому — изменили меру пресечения.

В заключении все еще остаются другие сотрудники компании PandaDoc, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

"Мы должны пожать друг другу руки"

Адвокат Дмитрия Рабцевича Екатерина Петрович в разговоре с Би-би-си сказала, что не знает, на каком основании ее подзащитному изменили меру пресечения. На вопрос, связано ли это с визитом Лукашенко, она ответила, что не может ни исключить этого, ни подтвердить взаимосвязь двух событий.

Несмотря на то, что Рабцевич теперь на свободе, он по-прежнему находится под подпиской о неразглашении тайны предварительного следствия.

"Я защищаю интересы только Дмитрия, пока об остальных [сотрудниках PandaDoc] на сегодняшний день новостей нет, но вместе с тем мы такой возможности как возможное изменение меры пресечения в отношении других ребят также не исключаем. Надеемся, это произойдет в ближайшее время", — сказала Петрович.

И Воскресенский, и Рабцевич не смогли поговорить с Би-би-си. Но их короткие комментарии после выхода на свободу записал государственный телеканал "Беларусь 1".

Воскресенский заявил, что ему поручили заниматься подготовкой предложений по изменению конституции, а также он должен сформулировать свою позицию "по поводу дальнейших шагов со стороны власти по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасны для страны, как казалось на первом этапе".

В эфире государственного канала оба похвалили Александра Лукашенко.

Рабцевич заявил, что продолжит заниматься бизнесом в "Парке высоких технологий", где для этого, по его словам, созданы все условия. А Юрий Воскресенский даже сказал, что стороны должны пожать друг другу руки и начать двигаться друг к другу ради примирения.

Жена Юрия Воскресенского в разговоре с Би-би-си рассказала, что, по ее мнению, на освобождение ее мужа из СИЗО могло повлиять интервью, которое он дал журналистам государственного канала на прошлой неделе.

"Он подробнее обозначил свою позицию и призвал к диалогу между властью и обществом. Эта вводная часть, которая вероятно понравилась президенту, и вероятно он понял, что есть люди, готовые разговаривать и которые с большой охотой это делают, — сказала Алеся Воскресенская. — Юрий рассуждал как политолог о природе цветных революций. Он говорил, что следует учитывать все слои населения. Он говорил, что в Беларуси сформировалась прослойка, которая не была услышана властью. Юрий говорил о политзаключенных, называл пять фамилий, просил их немедленного освобождения, в том числе Бабарико, Тихановского и Статкевича. Он выразил свою конструктивную позицию, направленную на поиск общих точек для разрешения политического кризиса".

В обмен на..?

Издание "Открытые медиа" со ссылкой на свои источники в высших государственных структурах Беларуси утверждает, что Лукашенко во время встречи в СИЗО мог предложить оппозиции сделку: в обмен на прекращение уличных протестов и забастовок оппозиционеров выпустят на свободу, и они смогут войти в состав будущей комиссии по работе над новой конституцией. Би-би-си не может подтвердить эту информацию.

Алеся Воскресенская пояснила: "Юрий ничего такого не озвучивал. Я сомневаюсь, что такое могло произойти. Люди, которые сидят в СИЗО КГБ, — как они могут остановить уличные протесты? Я не думаю, что власть пойдет на подобный шантаж. Для сегодняшней власти данные посылы не работают. Президент не тот человек, который будет озвучивать такие предложения".

Завершая разговор, Воскресенская добавила, что видела критику в адрес своего мужа в интернете после его интервью государственному каналу.

"Людям надо понять, что они просто не имеют права критиковать тех, кто попадает в условия содержания самой тяжелой тюрьмы Беларуси. Это просто неэтично - критиковать человека, который призывает к диалогу, открыто призывает освободить политзаключенных на госканалах. Выпады в адрес моего мужа — следствие недостатка образования и адекватного восприятия текущей ситуации", — заявила она.

Находящийся за границей член координационного совета Павел Латушко так интерпретировал события прошедших дней: "Диалог с теми, кто в тюрьме, — признание собственной слабости. Не верьте ни единому слову и поступку Лукашенко! Он посадил за стол переговоров политзаключенных, которых ещё вчера обвинял в экономических преступлениях. Это событие официально признает не только факт наличия политзаключенных в Беларуси, но и то, что белорусские протесты действуют. Они работают и создают властям серьёзные неудобства".

Политолог Артем Шрайбман после "круглого стола" в изоляторе заявил: "Крепко стоящим на ногах лидерам не нужен диалог с уголовниками. Монополисту на рынке не нужно ни с кем торговаться. 80% легитимности дают право делать реформы без похода в СИЗО".

Белорусский эксперт Юрий Чаусов сказал Би-би-си, что события последних дней нельзя расценивать как либерализацию или как отступление режима от жесткой тактики. Он напомнил, что 13 и 14 августа, когда большую часть задержанных на уличных акциях протеста выпустили из изолятора на Окрестина, многим в Беларуси показалось, что режим отступает.

"Лидеры мнений протестов настраивают участников акций на то, что победы есть. Потому что революции должны двигаться от победы к победе. Поэтому разговоры Лукашенко с политзаключенными были представлены как победа: дескать под давлением улицы режим начал вести переговоры с политическими лидерами. Но это пусть и топорная, но игра Лукашенко. На одних автозаках и бронетранспортерах власть не удержишь, нужно показать, что у нас есть какие-то конституционные преобразования. Чтобы ничего не менять, нужно показать, что мы готовы все поменять", — считает Чаусов.

По его мнению, конституционная реформа будет являться одним из пропагандистских механизмов власти.

"Смотрите, кого выпустили из СИЗО. Были выбраны люди, которые на взгляд Лукашенко могли бы продемонстрировать, что предложение о конституционной реформе принято. Бабарико пока не выпустили, как не выпустили и Тихановского", — рассуждает Чаусов.