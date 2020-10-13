Обязательное ношение масок и ограничения на собрания людей: в Латвии ужесточают ограничения

Требование ношения масок вступает в силу с 14 октября, другие ограничения - с 17 октября.

Минздрав Латвии считает, что рост заболеваемости связан с тем, что люди не соблюдают установленные меры, такие как дистанцирование и мытье рук, особенно на неорганизованных мероприятиях, где нет ответственных за их проведение лиц.

Поэтому планируется установить, что на частных мероприятиях могут собираться не более 30 человек. Это такое же количество, как допускается без соблюдения дистанцирования на спортивных тренировках, в детских лагерях и др. Количество людей на частных мероприятиях на открытом воздухе будет сокращено до 300.

Средой высокого риска распространения Covid-19 являются также развлекательные заведения, где употребляется алкоголь и отсутствует контроль за скоплением людей. Поскольку значительная часть таких заведений зарегистрирована как предприятия общепита, Минздрав Латвии предложил ограничить время оказания услуг общепита до полуночи и установить, что за одним столиком могут сидеть не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства.

Обязательное ношение масок введено в торговых местах, культурных и религиозных учреждениях, на вокзалах, в аэропортах, портах, культурных учреждениях, помимо мероприятий, где посетители сидят на конкретных местах.

Маски нужно будет надевать в музеях, выставочных залах, библиотеках, в том числе работникам этих учреждений, если они не отделены от посетителей физическим барьером.

Любительские спортивные мероприятия можно будет проводить только на открытом воздухе, не используя раздевалки, а в помещениях будут проводиться только индивидуальные занятия спортом. На месяц запрещены коллективные спортивные занятия в помещениях.

Ограничения не будут распространяться на тренировки взрослых сборных Латвии, олимпийской и параолимпийской сборной, а также команд высших лиг.

Кроме того, с 17 октября до 6 ноября планируется запретить организацию спортивных мероприятий. Запрет не будет распространяться на международные спортивные мероприятия, соревнования по командным видам спорта в высших лигах.