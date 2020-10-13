Обязательное ношение масок: в Латвии ужесточают ограничения

Требование ношения масок вступает в силу с 14 октября, другие ограничения - с 17 октября.

Минздрав Латвии считает, что рост заболеваемости связан с тем, что люди не соблюдают установленные меры, такие как дистанцирование и мытье рук, особенно на неорганизованных мероприятиях, где нет ответственных за их проведение лиц. 1

Поэтому планируется установить, что на частных мероприятиях могут собираться не более 30 человек. Это такое же количество, как допускается без соблюдения дистанцирования на спортивных тренировках, в детских лагерях и др. Количество людей на частных мероприятиях на открытом воздухе будет сокращено до 300.

Средой высокого риска распространения Covid-19 являются также развлекательные заведения, где употребляется алкоголь и отсутствует контроль за скоплением людей. Поскольку значительная часть таких заведений зарегистрирована как предприятия общепита, Минздрав Латвии предложил ограничить время оказания услуг общепита до полуночи и установить, что за одним столиком могут сидеть не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства.

Обязательное ношение масок введено в торговых местах, религиозных учреждениях, на вокзалах, в аэропортах, портах и в культурных учреждениях, помимо мероприятий, где посетители сидят на конкретных местах.

Маски нужно будет надевать в музеях, выставочных залах, библиотеках, в том числе работникам этих учреждений, если они не отделены от посетителей физическим барьером.

Любительские спортивные мероприятия можно будет проводить только на открытом воздухе, не используя раздевалки, а в помещениях будут проводиться только индивидуальные занятия спортом. На месяц запрещены коллективные спортивные занятия в помещениях.

Ограничения не будут распространяться на тренировки взрослых сборных Латвии, олимпийской и паралимпийской сборных, а также команд высших лиг. 1

Кроме того, с 17 октября до 6 ноября планируется запретить организацию спортивных мероприятий. Запрет не будет распространяться на международные спортивные мероприятия, соревнования по командным видам спорта в высших лигах.