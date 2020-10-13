Ратас: Эстония берет вспышку коронавируса под контроль

«Есть первые признаки, что мы берем вспышку заболеваемости под контроль, но это не значит, что нам можно терять бдительность», - считает премьер-министр Юри Ратас.
По словам Ратаса, к этому выводу пришли представители Департамента здоровья и Научного совета при обсуждении и оценке ситуации в стране.
«Данные последних дней подтверждают, что мы смогли затормозить распространение вируса во всех уездах и среди жителей Эстонии старше 50 лет, то есть в самой уязвимой группе. Внимания требуют вспышки в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, а также распространение болезни на рабочем месте», - написал Ратас в соцсети. Премьер-министр отметил, что ближайшие недели покажут, остается ли число зараженных на прежнем уровне, начнет оно падать или же расти.
По словам Ратаса, ожидаемые изменения стали возможны благодаря ответственному повседневному поведению людей. «Чтобы еще больше снизить распространение инфекции и, следовательно, риск заболевания всех нас, мы должны быть по крайней мере такими же бдительными, как и в течение последних нескольких недель», - отметил Ратас.
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