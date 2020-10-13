Ратас: Эстония берет вспышку коронавируса под контроль

По словам Ратаса, к этому выводу пришли представители Департамента здоровья и Научного совета при обсуждении и оценке ситуации в стране.

«Данные последних дней подтверждают, что мы смогли затормозить распространение вируса во всех уездах и среди жителей Эстонии старше 50 лет, то есть в самой уязвимой группе. Внимания требуют вспышки в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, а также распространение болезни на рабочем месте», - написал Ратас в соцсети. Премьер-министр отметил, что ближайшие недели покажут, остается ли число зараженных на прежнем уровне, начнет оно падать или же расти.