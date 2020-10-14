Ср, 14.10.2020
Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство. Светлана Скребнева
Светлана Скребнева
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  • Гуру ИТ в студии Postimees: не сдает ли Эстония своих позиций? Почему специалисты бегут из Америки?

Гуру ИТ в студии Postimees: не сдает ли Эстония своих позиций? Почему специалисты бегут из Америки?
13:00

Гость студии – Олег Швайковский, ветеран IT-сектора, стоявший у истоков создания электронного государства, член правления компании Nortal, недавно признанной лучшим предприятием Эстонии.  

Прожив три года в Америке, успешный бизнесмен Олег Швайковский вернулся обратно в Эстонию. Почему? Смотрите интервью прямом эфире в 13:00!

  • Из США стали уезжать квалифицированные кадры. Чем объясняются подобные тенденции?
  • Существует мнение, что Эстония утрачивает лидерство в IT-сфере. Электронный тигр уже не тот?
  • Насколько легко найти хороших специалистов в Эстонии? Каковы общие тренды на рынке рабочей силы? Будет ли лучше?
  • Насколько коронакризис задел IT-сферу? Что ее ждет с точки зрения зарплат и новых рабочих мест?
  • Компания Nortal недавно была признана лучшим предприятием Эстонии. Благодаря чему ей удалось укрепить позиции в столь турбулентный период?

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