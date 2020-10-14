Гуру ИТ в студии Postimees: не сдает ли Эстония своих позиций? Почему специалисты бегут из Америки?
Гость студии – Олег Швайковский, ветеран IT-сектора, стоявший у истоков создания электронного государства, член правления компании Nortal, недавно признанной лучшим предприятием Эстонии.
Прожив три года в Америке, успешный бизнесмен Олег Швайковский вернулся обратно в Эстонию. Почему? Смотрите интервью прямом эфире в 13:00!
- Из США стали уезжать квалифицированные кадры. Чем объясняются подобные тенденции?
- Существует мнение, что Эстония утрачивает лидерство в IT-сфере. Электронный тигр уже не тот?
- Насколько легко найти хороших специалистов в Эстонии? Каковы общие тренды на рынке рабочей силы? Будет ли лучше?
- Насколько коронакризис задел IT-сферу? Что ее ждет с точки зрения зарплат и новых рабочих мест?
- Компания Nortal недавно была признана лучшим предприятием Эстонии. Благодаря чему ей удалось укрепить позиции в столь турбулентный период?