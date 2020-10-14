Руководитель Nortal: Эстония рискует утратить лидерство в IT-сфере

Топ самых богатых людей Эстонии, первая тройка связана с IT. Это помогает сектору привлекать талантливых ребят.

При этом я лично считаю перекосом то, что студент-айтишник на выходе из вуза получает зарплату существенно выше, чем врач, проучившийся десять лет.

– Настораживают ли работодателей общие тренды на рынке рабочей силы? Способствует ли государство развитию рынка труда?

– Искренне надеюсь, что либеральный подход государства, которое не вмешивается в происходящее на рынке, сохранится и в будущем.

Считаю, что чем меньше государство будет в эту область вмешиваться, тем лучше. В IT-сфере всё устаканится самой собой, без вмешательства государства. 44

– Насколько коронакризис задел сферу IT?

– Компанию Nortal коронакризис задел мало, мы оказались очень востребованы. Nortal занимается э-услугами, электронными каналами, облачными технологиями. Это всё сейчас очень востребовано. В Америке даже на самом жестком этапе кризиса мы нанимали новых людей.

В целом, на IT-сектор оказало негативное влияние уменьшение финансирования на первом этапе, когда финансовый рынок и инвесторы замерли. Произошло достаточно много драматичных историй, было заморожено немало хороших идей.

– Что-либо дальше загадывать невозможно?

– Когда кризис только начался, в правлении Nortal диапазон мнений варьировался от А до Я. Мой прогноз: во второй половине года тренд пройдет свой минимум и пойдет на рост, но еще не догонит показателей докризисных времен. С этим прогнозом я был самым большим оптимистом в нашей компании.

То, что индекс технологических компаний Nasdaq уже в июле обогнал докризисные уровни, а сейчас уже сильно зашкалил за них, – этому нет никакого объяснения. Это абсолютно беспрецедентный кризис. Происходящее необъяснимо. 44

– Есть ли новые идеи, которые вы собираетесь интегрировать в наше электронное государство?

– Конечно! Недавно объявленный государством проект krattide initsiatiiv (проект связан с искусственным интеллектом – прим. ред.) – очень интересная инициатива, из которой с большой долей вероятности вырастет целое инновационное направление. В данном случае электронный тигр не спит, просто рядом с ним бегут другие тигры с не меньшей скоростью.

Актуальные темы и проблемы – это обмен данных между странами ЕС, а также идентификация человека в онлайне, поскольку сейчас многие сидят по домам. 44

Швайковский: IT-сектор справится без помощи государства ФОТО: TAIRO LUTTER/

– Прожив три года в Америке, вы – успешный бизнесмен – вернулись обратно в Эстонию. Почему? Надолго ли?

– Это хороший вопрос. Основная причина состоит в том, что здесь хорошо быть, жить и работать.

У меня было много возможностей уехать или где-то остаться. Эстония – это осознанный выбор. В Америку я уехал в командировку, мы запустили в работу филиал, и три года спустя я вернулся обратно.

– Не секрет, что сейчас из США стали уезжать квалифицированные кадры. С чем связана такая тенденция?