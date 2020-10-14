Ср, 14.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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  • Руководитель Nortal: Эстония рискует утратить лидерство в IT-сфере
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Руководитель Nortal: Эстония рискует утратить лидерство в IT-сфере
Нужно закачивать ресурсы

  • IT-сектору играет на руку коронакризис
  • Происходящее в экономике необъяснимо
  • Специалисты не бегут из Америки, а возвращаются по домам
  • В IT-сферу нужно закачивать финансовые и интеллектуальные ресурсы

Гость студии – Олег Швайковский, ветеран IT-сектора, стоявший у истоков создания электронного государства, член правления компании Nortal, недавно признанной лучшим предприятием Эстонии.  

Прожив три года в Америке, успешный бизнесмен Олег Швайковский вернулся обратно в Эстонию. Почему? Не сдает ли Эстония своих позиций в IT-сфере?

Выдержки из беседы:

– Существует мнение, что Эстония утрачивает лидерство в IT-сфере. Электронный тигр уже не тот? 

– Не соглашусь с тем, что Эстония утрачивает лидерство, но такой риск есть.

Риск всегда сопровождает тех, кто идет впереди. Есть много стран в мире, которые идут дальше быстрыми шагами по тому же самому пути. И что-то они делают уже успешнее, а что-то быстрее.

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И все же я верю, что Эстония сейчас находится на острие этого движения и по-прежнему впереди всех.

Здесь не должно быть никаких иллюзий. Мы должны продолжать инвестировать в IT-сферу, закачивать финансовые и интеллектуальные ресурсы, чтобы не потерять позицию лидера. Иначе другие неизбежно нас догонят и перегонят.  

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– Последняя серьезная инновация на мировом уровне была представлена от Эстонии шесть лет назад (программа э-резидентства). С тех пор никаких прорывов. Почему?

– Не соглашусь. На зарубежных рынках эстонскими компаниями или при поддержке эстонского государства был сделан целый ряд успешных проектов. Например, в Омане была создана вся инфраструктура для регистрации предприятий, и тем самым был побит знаменитый эстонский рекорд по регистрации предприятий за 18 минут, о котором очень любят говорить наши политики. В Омане это можно сделать за три минуты.

Очень интересно и перспективно то, что сейчас делают Bolt и Transferwise. Эстония была и есть знаменитой страной с точки зрения э-государства. Корпоративный сектор тоже начал наращивать обороты с целью модернизироваться. Это очень правильные процессы.

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И то, что в IT-сектор сейчас вливаются серьезные интеллектуальные и финансовые ресурсы, – это очень хороший признак.

– Насколько легко сейчас найти хороших специалистов?

– Их всегда было трудно найти. Последние лет 15 - уж точно.

Сейчас всему сектору, скорее, играет на руку коронакризис. Из-за него  существенно сократились инвестиции в стартапы, соответственно, высвободилось много хороших специалистов. Это позволяет сбить накал на рынке труда.

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С другой стороны, из-за закрытых границ сюда не могут въехать студенты, невозможно привезти во вменяемых количествах рабочую силу. Из-за этого увеличилась нагрузка на высвобождающихся из-под стартапов людей. Разные факторы начинают друг друга компенсировать.

Ситуация по-прежнему достаточно напряженная, стабильности меньше, и, соответственно, лояльность сотрудников стала выше. Они больше не раскручивают зарплатную спираль. Зарплаты растут и сейчас, но медленнее, чем до коронакризиса.

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Уровень зарплат обрисовать сложно. Это большая матрица, где есть много разных ролей и уровней специалистов. Разброс может быть от полутора до 10 000 евро.

С точки зрения зарплат IT – самый высокооплачиваемый сектор. По этой причине многие таланты, которые ранее шли в юриспруденцию или экономику, начинают переориентироваться на IT.

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Топ самых богатых людей Эстонии, первая тройка связана с IT. Это помогает сектору привлекать талантливых ребят.

При этом я лично считаю перекосом то, что студент-айтишник на выходе из вуза получает зарплату существенно выше, чем врач, проучившийся десять лет.

– Настораживают ли работодателей общие тренды на рынке рабочей силы? Способствует ли государство развитию рынка труда? 

– Искренне надеюсь, что либеральный подход государства, которое не вмешивается в происходящее на рынке, сохранится и в будущем.

Считаю, что чем меньше государство будет в эту область вмешиваться, тем лучше. В IT-сфере всё устаканится самой собой, без вмешательства государства.

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– Насколько коронакризис задел сферу IT? 

– Компанию Nortal коронакризис задел мало, мы оказались очень востребованы. Nortal занимается э-услугами, электронными каналами, облачными технологиями. Это всё сейчас очень востребовано. В Америке даже на самом жестком этапе кризиса мы нанимали новых людей.

В целом, на IT-сектор оказало негативное влияние уменьшение финансирования на первом этапе, когда финансовый рынок и инвесторы замерли. Произошло достаточно много драматичных историй, было заморожено немало хороших идей.

– Что-либо дальше загадывать невозможно?

– Когда кризис только начался, в правлении Nortal диапазон мнений варьировался от А до Я. Мой прогноз: во второй половине года тренд пройдет свой минимум и пойдет на рост, но еще не догонит показателей докризисных времен. С этим прогнозом я был самым большим оптимистом в нашей компании.

То, что индекс технологических компаний Nasdaq уже в июле обогнал докризисные уровни, а сейчас уже сильно зашкалил за них, – этому нет никакого объяснения. Это абсолютно беспрецедентный кризис. Происходящее необъяснимо. 

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– Есть ли новые идеи, которые вы собираетесь интегрировать в наше электронное государство?

– Конечно! Недавно объявленный государством проект krattide initsiatiiv (проект связан с искусственным интеллектомприм. ред.) – очень интересная инициатива, из которой с большой долей вероятности вырастет целое инновационное направление. В данном случае электронный тигр не спит, просто рядом с ним бегут другие тигры с не меньшей скоростью.

Актуальные темы и проблемы – это обмен данных между странами ЕС, а также идентификация человека в онлайне, поскольку сейчас многие сидят по домам.

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Швайковский: IT-сектор справится без помощи государства 

ФОТО: TAIRO LUTTER/

– Прожив три года в Америке, вы – успешный бизнесмен – вернулись обратно в Эстонию. Почему? Надолго ли?

– Это хороший вопрос. Основная причина состоит в том, что здесь хорошо быть, жить и работать.

У меня было много возможностей уехать или где-то остаться. Эстония – это осознанный выбор. В Америку я уехал в командировку, мы запустили в работу филиал, и три года спустя я вернулся обратно.

– Не секрет, что сейчас из США стали уезжать квалифицированные кадры. С чем связана такая тенденция? 

– Не соглашусь с тем, что специалисты бегут из Америки. Я бы сказал, что специалисты возвращаются по домам. Это не столько вектор, направленный из Америки наружу, сколько следствие новой ситуации, связанной с коронакризисом.

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Специалисты возвращаются домой. Это нормальный процесс. Кстати, американцы тоже возвращаются из Европы домой.

– Дело только в коронакризисе, или это еще и вопрос безопасности?

– Скорее, первое. Стало сложнее летать, передвигаться, пересекать границы. Народ потянулся на свои основные базы. Конечно, в Америке есть беспорядки. Это совершенно реальная вещь, беспорядки происходили у меня под окнами.

Однако Америка – это большое сильное общество. Эта страна видела такие беспорядки и раньше, она их переживет. Америка как общество сильнее любого президента.

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– Какие ожидания у жителей Америки после выборов?

– Все ждут того, чтобы ситуация успокоилась. Люди устали от короны, растущей безработицы и беспорядков на улице. Думаю, что в известной степени беспорядки все равно связаны с грядущими выборами. Хочется верить, что после выборов они потихоньку сойдут на нет. Американцы хотят спокойствия, поскольку слишком взбаламученной оказалась эта вода.

Подробнее в повторе!

Гуру ИТ в студии Postimees: не сдает ли Эстония своих позиций? Почему специалисты бегут из Америки? /Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia

ФОТО: TAIRO LUTTER/

  • Из США стали уезжать квалифицированные кадры. Чем объясняются подобные тенденции?
  • Существует мнение, что Эстония утрачивает лидерство в IT-сфере. Электронный тигр уже не тот?
  • Насколько легко найти хороших специалистов в Эстонии? Каковы общие тренды на рынке рабочей силы? Будет ли лучше?
  • Насколько коронакризис задел IT-сферу? Что ее ждет с точки зрения зарплат и новых рабочих мест?
  • Компания Nortal недавно была признана лучшим предприятием Эстонии. Благодаря чему ей удалось укрепить позиции в столь турбулентный период?

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia 

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