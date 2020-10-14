Руководитель Nortal: Эстония рискует утратить лидерство в IT-сфере
- IT-сектору играет на руку коронакризис
- Происходящее в экономике необъяснимо
- Специалисты не бегут из Америки, а возвращаются по домам
- В IT-сферу нужно закачивать финансовые и интеллектуальные ресурсы
Гость студии – Олег Швайковский, ветеран IT-сектора, стоявший у истоков создания электронного государства, член правления компании Nortal, недавно признанной лучшим предприятием Эстонии.
Прожив три года в Америке, успешный бизнесмен Олег Швайковский вернулся обратно в Эстонию. Почему? Не сдает ли Эстония своих позиций в IT-сфере?
Выдержки из беседы:
– Существует мнение, что Эстония утрачивает лидерство в IT-сфере. Электронный тигр уже не тот?
– Не соглашусь с тем, что Эстония утрачивает лидерство, но такой риск есть.
И все же я верю, что Эстония сейчас находится на острие этого движения и по-прежнему впереди всех.
– Последняя серьезная инновация на мировом уровне была представлена от Эстонии шесть лет назад (программа э-резидентства). С тех пор никаких прорывов. Почему?
– Не соглашусь. На зарубежных рынках эстонскими компаниями или при поддержке эстонского государства был сделан целый ряд успешных проектов. Например, в Омане была создана вся инфраструктура для регистрации предприятий, и тем самым был побит знаменитый эстонский рекорд по регистрации предприятий за 18 минут, о котором очень любят говорить наши политики. В Омане это можно сделать за три минуты.
И то, что в IT-сектор сейчас вливаются серьезные интеллектуальные и финансовые ресурсы, – это очень хороший признак.
– Насколько легко сейчас найти хороших специалистов?
– Их всегда было трудно найти. Последние лет 15 - уж точно.
С другой стороны, из-за закрытых границ сюда не могут въехать студенты, невозможно привезти во вменяемых количествах рабочую силу. Из-за этого увеличилась нагрузка на высвобождающихся из-под стартапов людей. Разные факторы начинают друг друга компенсировать.
Уровень зарплат обрисовать сложно. Это большая матрица, где есть много разных ролей и уровней специалистов. Разброс может быть от полутора до 10 000 евро.
Топ самых богатых людей Эстонии, первая тройка связана с IT. Это помогает сектору привлекать талантливых ребят.
При этом я лично считаю перекосом то, что студент-айтишник на выходе из вуза получает зарплату существенно выше, чем врач, проучившийся десять лет.
– Настораживают ли работодателей общие тренды на рынке рабочей силы? Способствует ли государство развитию рынка труда?
– Искренне надеюсь, что либеральный подход государства, которое не вмешивается в происходящее на рынке, сохранится и в будущем.
– Насколько коронакризис задел сферу IT?
– Компанию Nortal коронакризис задел мало, мы оказались очень востребованы. Nortal занимается э-услугами, электронными каналами, облачными технологиями. Это всё сейчас очень востребовано. В Америке даже на самом жестком этапе кризиса мы нанимали новых людей.
В целом, на IT-сектор оказало негативное влияние уменьшение финансирования на первом этапе, когда финансовый рынок и инвесторы замерли. Произошло достаточно много драматичных историй, было заморожено немало хороших идей.
– Что-либо дальше загадывать невозможно?
– Когда кризис только начался, в правлении Nortal диапазон мнений варьировался от А до Я. Мой прогноз: во второй половине года тренд пройдет свой минимум и пойдет на рост, но еще не догонит показателей докризисных времен. С этим прогнозом я был самым большим оптимистом в нашей компании.
– Есть ли новые идеи, которые вы собираетесь интегрировать в наше электронное государство?
– Конечно! Недавно объявленный государством проект krattide initsiatiiv (проект связан с искусственным интеллектом – прим. ред.) – очень интересная инициатива, из которой с большой долей вероятности вырастет целое инновационное направление. В данном случае электронный тигр не спит, просто рядом с ним бегут другие тигры с не меньшей скоростью.
– Прожив три года в Америке, вы – успешный бизнесмен – вернулись обратно в Эстонию. Почему? Надолго ли?
– Это хороший вопрос. Основная причина состоит в том, что здесь хорошо быть, жить и работать.
У меня было много возможностей уехать или где-то остаться. Эстония – это осознанный выбор. В Америку я уехал в командировку, мы запустили в работу филиал, и три года спустя я вернулся обратно.
– Не секрет, что сейчас из США стали уезжать квалифицированные кадры. С чем связана такая тенденция?
Специалисты возвращаются домой. Это нормальный процесс. Кстати, американцы тоже возвращаются из Европы домой.
– Дело только в коронакризисе, или это еще и вопрос безопасности?
– Скорее, первое. Стало сложнее летать, передвигаться, пересекать границы. Народ потянулся на свои основные базы. Конечно, в Америке есть беспорядки. Это совершенно реальная вещь, беспорядки происходили у меня под окнами.
– Какие ожидания у жителей Америки после выборов?
– Все ждут того, чтобы ситуация успокоилась. Люди устали от короны, растущей безработицы и беспорядков на улице. Думаю, что в известной степени беспорядки все равно связаны с грядущими выборами. Хочется верить, что после выборов они потихоньку сойдут на нет. Американцы хотят спокойствия, поскольку слишком взбаламученной оказалась эта вода.
Подробнее в повторе!
- Из США стали уезжать квалифицированные кадры. Чем объясняются подобные тенденции?
- Существует мнение, что Эстония утрачивает лидерство в IT-сфере. Электронный тигр уже не тот?
- Насколько легко найти хороших специалистов в Эстонии? Каковы общие тренды на рынке рабочей силы? Будет ли лучше?
- Насколько коронакризис задел IT-сферу? Что ее ждет с точки зрения зарплат и новых рабочих мест?
- Компания Nortal недавно была признана лучшим предприятием Эстонии. Благодаря чему ей удалось укрепить позиции в столь турбулентный период?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia