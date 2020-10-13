Коронавирус добрался до Таллиннского горсобрания

По словам председателя горсобрания Тийта Терика, зараженный участвовал в заседании 1 октября, но все собравшиеся депутаты, гости и работники канцелярии горсобрания были обязаны носить маски. Сидевший рядом с зараженным и двое других близко контактировавших с ним позже коллег здоровы.

«Во вторник после полудня мы обсудили со всеми председателями фракций эту тему и, исходя из рекомендации Департамента здоровья в этой ситуации по возможности избегать контактов, я решил провести заседание в четверг дистанционно. Это разовое изменение. Когда инкубационный период пройдет и станет ясно, что распространения вируса на заседании 1 октября не произошло, мы сможем продолжить нашу обычную работу. Безусловно, в интересах политических дебатов, чтобы дискуссии проходили в зале заседаний. Но мы не хотим рисковать здоровьем наших людей и возможным возникновением очага заражения», - сказал Терик.