Finavia ужесточила инструкции: в аэропортах нужно все время носить маски

Административная компания Finavia, с этого дня вводит правило, согласно которому все пассажиры, а также другие клиенты аэропортов должны носить маски в течение всего времени пребывания в зоне аэропорта.
Finavia выдала рекомендацию носить маски еще в мае. С помощью новой, более строгой меры компания хочет защитить пассажиров и персонал аэропортов, а также привлечь внимание к тому, что существует возможность путешествовать безопасно, пишет Yle.
Компания также обеспокоена тем, что ограничения на поездки, действующие из-за пандемии коронавируса, фактически остановили воздушное движение.
Finavia управляет финскими аэропортами гражданской авиации.