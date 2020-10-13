Вт, 13.10.2020
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Виктор Васильев
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  • Finavia ужесточила инструкции: в аэропортах нужно все время носить маски

Finavia ужесточила инструкции: в аэропортах нужно все время носить маски

Фото иллюстративное.

ФОТО: LEHTIKUVA/via REUTERS

Административная компания Finavia, с этого дня вводит правило, согласно которому все пассажиры, а также другие клиенты аэропортов должны носить маски в течение всего времени пребывания в зоне аэропорта.

Finavia выдала рекомендацию носить маски еще в мае. С помощью новой, более строгой меры компания хочет защитить пассажиров и персонал аэропортов, а также привлечь внимание к тому, что существует возможность путешествовать безопасно, пишет Yle.

Компания также обеспокоена тем, что ограничения на поездки, действующие из-за пандемии коронавируса, фактически остановили воздушное движение.

Finavia управляет финскими аэропортами гражданской авиации.

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