Puhka Eestis, или Отдых на колесах

Этой весной жители Таллинна Юлия и Урмо поняли, что из-за пандемии коронавируса не смогут отправиться на отдых за границу, но решили не унывать и потратили отложенные на отпуск деньги на покупку каравана.
«Мы давно задумывались о том, чтобы поехать путешествовать по Европе минимум на несколько месяцев. Наши последние поездки показали нам, что нам все меньше хочется просыпаться в отелях и больше хочется быть на природе. Коронавирус чуть-чуть подпортил наши планы, но мы решили, что это как раз подходящая возможность поездить по Эстонии с караваном, чтобы понять, подходит ли нам такой вид отдыха, и в будущем, возможно, отправиться с караваном в путешествие по Европе», — рассказывает Юлия.
Супруги стали изучать рынок — смотрели как на аренду, так и покупку. «Наша ошибка на тот момент была в том, что мы сравнивали немного несравнимые вещи: покупку каравана или аренду автодома. Тогда мы не сильно понимали, что разница в стоимости аренды того и другого может сильно отличаться», — говорит Юлия. Караван — это дом-прицеп, который присоединяется к вашему личному автомобилю, обычно он стоит дешевле, чем автодом или кемпер — дом на колесах вместе с кабиной водителя.
Недостатки после покупки
Просмотрев десятки объявлений о продаже караванов, поскольку покупка автодома не вписывалась в бюджет семьи, Юлия и Урмо решили, что купить караван будет выгоднее. В итоге свой караван они купили с рук за 5000 евро и не планировали больших дополнительных инвестиций, помимо установки аккумуляторов и солнечных батарей. По словам супругов, на первый взгляд им показалось, что караван был в хорошем состоянии, несмотря на выпуск 2004 года.
«Однако установка дополнительного оборудования привела к тому, что мы решили разобраться, как в караване всё устроено, и это потянуло за собой полный разбор прицепа, —рассказывает Юлия. — В итоге мы нашли слои грязи и грибок там, куда бы мы просто так не полезли. Мы отмыли весь караван, покрасили стены в некоторых местах, полностью заменили вентиляционные трубы, а также поменяли водопроводные, сделали много мелких улучшений в виде дополнительных ламп, розеток и прочего. Ну и осуществили задуманное — установили солнечные батареи и два аккумулятора. Всё это нам обошлось в 3500 евро. Честно говоря, мы не рассчитывали на такую сумму, но теперь мы точно знаем, что нигде не осталось грибка и что в трубах нет песка».
Супруги пошли на рискованный шаг — купить караван сразу, учитывая, что ранее они никогда не пробовали путешествовать таким способом. «Мы любим спонтанность. Хорошая погода за окном — и вот мы пакуем вещи и отправляемся на природу. Раньше мы это делали, отдыхая с палаткой. Имея свой караван, ты тоже ни к кому не привязан, не нужно ни с кем договариваться заранее, бронировать. Кстати, с приходом коронавируса, практически все подходящие для нас варианты уже были забронированы на несколько месяцев вперед. Так что вариантов у нас оставалось не так-то и много. И еще некоторые компании по аренде предоставляют караваны или автодома начиная с какого-то минимального срока, к примеру, недели, а у нас часто выпадает возможность путешествовать на выходных», — объясняет Юлия.
На вопрос о том, как прошло их первое путешествие с караваном, Юлия смеется: «Ну, мы все еще женаты». В свое первое путешествие супруги отправились на выходные в Аэгвийду, несмотря на шторм, который бушевал за окном. «Нам уже просто не терпелось испробовать наш караван. Всё прошло гладко, даже несмотря на то, что выбираться нам пришлось, объезжая поваленные деревья. Теперь же с каждым новым путешествием мы понимаем, что бы нам хотелось улучшить в караване, а что можно было бы сделать по-другому», — улыбается она.
Стоит ли овчинка выделки?
Из плюсов покупки каравана супруги называют свободу и независимость: захотел — поехал, понравилось место отдыха — задержался подольше. Второй важный аспект: поскольку караван твой, ты знаешь — где что лежит.
Из минусов — раз вещь ваша, то и обслуживать ее приходится самому. Поскольку супруги только что отремонтировали весь караван и пока держат его на улице, на содержание сейчас деньги не тратят. Стоимость газа обходится в 50 евро на сезон. «После того, как мы закончим наш сезон путешествий, рассчитываем на расходы за парковку от 20 до 30 евро в месяц. Поэтому, задумываясь о покупке каравана или автодома, первым делом необходимо продумать, где вы будете хранить свой дом на колесах, особенно зимой, поскольку он может отсыреть, — объясняет Юлия. — Отдельно хочу отметить, что перед покупкой важно знать, и на какой машине вы будете с ним путешествовать, так как в некоторых случаях вам может понадобиться не только B-категория. Очень пригодится навык езды с прицепом, ведь даже если по весу вы вписываетесь в условия B-категории, езда с прицепом может стать испытанием на дороге».
Супруги отмечают, что следует помнить и о времени, которое вы потратите на приготовления к поездке: «Подготовка занимает минимум полчаса, так как необходимо правильно прицепить караван, проверить, всё ли работает, настроить дополнительные зеркала на машине и прочее. Это может казаться пустяком, но, когда ты делаешь это каждые выходные, это начинает немного надоедать».
Супруги хором заявляют, что они о покупке точно не пожалели. «Но уже после мы поняли, на что будем смотреть тщательней при покупке следующего. В целом мы пришли к выводу, что нам нравится путешествовать таким образом, хотя нам хотелось бы еще большей мобильности, поэтому сейчас мы присматриваемся к автодомам. Но самое главное — караван завел нас в такие места, куда мы, вероятнее всего, не поехали бы. Мы наслаждались природой и уединением, а путь к некоторым местам был полон приключений.
Караван для семей с детьми, автодом для пожилых
Создатели сервиса по аренде караванов Lets Go! супруги Юлия и Сергей Веселковы начали свой бизнес в этом году, потому что сами давно мечтали путешествовать таким образом, но имеющиеся на рынке Эстонии караваны им не подходили.
«Мы всё ездили, смотрели, думали об аренде. Но зашла я в один старый караван - и там стоял такой запах, что я не смогла представить, как я буду там с двумя маленькими детьми», - объясняет Юлия Веселкова, почему они предлагают в аренду четыре совершенно новых каравана, 2020 года производства. — Нам самим хотелось путешествовать в новых, комфортабельных караванах, где тепло, есть горячая вода, и хотелось, чтобы и у других жителей Эстонии была такая же возможность».
Сергей Веселков объясняет, что бизнес сознательно решили сосредоточить на караванах, поскольку для семей с детьми караван подходит лучше, чем автодом, который чаще предпочитает более взрослое поколение.
«Плюс каравана в отличие от автодома, во-первых, в безопасности, потому что вы по-прежнему едете в своей машине — она безопасная, а автодом во время аварии разлетается на куски, потому что сделан из легких материалов. Во-вторых, мобильность. Вы приехали на берег моря, поставили свой караван и поехали на машине в магазин, смотреть окрестности, в горы. Вы можете в любой момент отсоединить караван, а на автодоме вы не будете обладать такой маневренностью и в горы точно не поедете», - уверенно заявляет Сергей, отмечая, что для аренды их караванов достаточно иметь водительские права B-категории.
Цены разнятся
Купить такой караван, который предлагает в аренду фирма Lets Go!, может себе позволить не каждый. Супруги раскрывают секрет — стоимость каждого их каравана составляет около 20 тысяч евро плюс стоимость транспортировки в Эстонию. Стоимость же аренды, начиная с сентября, — 50 евро в день, причем летом цены начинались от 60 евро. Сдают караваны в аренду минимум на пять суток, поскольку входящий в стоимость баллон газа рассчитан на неделю.
Цены на услуги аренды на эстонском рынке могут сильно разниться, потому что каждый автодом или караван уникален, имеет разные свойства, уровень комфорта и размер. В целом суточная аренда каравана (в том числе и очень старых моделей) начинается от 40 евро в зависимости от времени года.
Суточная аренда автодома 2020 года производства в летний сезон обойдется в 90-145 евро (чем дольше срок аренды, тем дешевле). На рынке встречаются и более старые модели, причем иной раз они обходятся даже дороже.
Если же есть твердое желание приобрести что-то свое, то Сергей однозначно советует сначала арендовать понравившуюся модель перед покупкой, хотя бы чтобы удостовериться, что вам подходит такой вид отдыха.