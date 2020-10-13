Puhka Eestis, или Отдых на колесах

«Мы давно задумывались о том, чтобы поехать путешествовать по Европе минимум на несколько месяцев. Наши последние поездки показали нам, что нам все меньше хочется просыпаться в отелях и больше хочется быть на природе. Коронавирус чуть-чуть подпортил наши планы, но мы решили, что это как раз подходящая возможность поездить по Эстонии с караваном, чтобы понять, подходит ли нам такой вид отдыха, и в будущем, возможно, отправиться с караваном в путешествие по Европе», — рассказывает Юлия.

Супруги стали изучать рынок — смотрели как на аренду, так и покупку. «Наша ошибка на тот момент была в том, что мы сравнивали немного несравнимые вещи: покупку каравана или аренду автодома. Тогда мы не сильно понимали, что разница в стоимости аренды того и другого может сильно отличаться», — говорит Юлия. Караван — это дом-прицеп, который присоединяется к вашему личному автомобилю, обычно он стоит дешевле, чем автодом или кемпер — дом на колесах вместе с кабиной водителя.

Недостатки после покупки

Просмотрев десятки объявлений о продаже караванов, поскольку покупка автодома не вписывалась в бюджет семьи, Юлия и Урмо решили, что купить караван будет выгоднее. В итоге свой караван они купили с рук за 5000 евро и не планировали больших дополнительных инвестиций, помимо установки аккумуляторов и солнечных батарей. По словам супругов, на первый взгляд им показалось, что караван был в хорошем состоянии, несмотря на выпуск 2004 года.

«Однако установка дополнительного оборудования привела к тому, что мы решили разобраться, как в караване всё устроено, и это потянуло за собой полный разбор прицепа, —рассказывает Юлия. — В итоге мы нашли слои грязи и грибок там, куда бы мы просто так не полезли. Мы отмыли весь караван, покрасили стены в некоторых местах, полностью заменили вентиляционные трубы, а также поменяли водопроводные, сделали много мелких улучшений в виде дополнительных ламп, розеток и прочего. Ну и осуществили задуманное — установили солнечные батареи и два аккумулятора. Всё это нам обошлось в 3500 евро. Честно говоря, мы не рассчитывали на такую сумму, но теперь мы точно знаем, что нигде не осталось грибка и что в трубах нет песка».