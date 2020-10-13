Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Португальской федерации футбола.
"Криштиану Роналду покидает расположение национальной команды после того, как его тест дал положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.
Футболист чувствует себя нормально, болезнь протекает бессимптомно. В настоящее время спортсмен находится на изоляции.
Роналду находился в расположении национальной команды, которая принимает участие в матчах Лиги наций УЕФА. 14 октября сборная Португалии в Лиссабоне сыграет со Швецией.
Тесты на коронавирус остальных игроков национальной команды дали отрицательный результат.
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