В Закон о дорожном движении планируют внести важные изменения

Комиссия Рийгикогу по экономике решила направить на второе чтение проект закона о внесении изменений в Закон о дорожном движении. Согласно поправке, автобусы, осуществляющие детские экскурсионные поездки или другие разовые детские поездки за пределами населенного пункта, должны быть оснащены ремнями безопасности.

На уездных линиях перевозки организованы государством посредством Департамента шоссейных дорог или центров общественного транспорта, и требование транспортировки пассажиров только в оснащенных ремнями безопасности автобусах действует уже сейчас, так как государство как заказчик требует автобусы с ремнями безопасности.

По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, нельзя перевозить детей без ремней безопасности, даже если это не указано в законе. Но и соответствующие поправки, которые касаются разовых перевозок, внести в закон необходимо. «Ранее закон устанавливал, что при перевозе лиц младше 18 лет за пределами населенного пункта количество пассажиров должно соответствовать количеству сидячих мест в автобусе. Транспортировка детей стоя – запрещена. Теперь законопроект дополнен замечанием о том, что сидячие места должны быть оснащены ремнями безопасности», – сказал Сестер.

На это упущение в действовавшем ранее законе и в законопроекте указала, по словам Сестера, канцлер права. Ей приходили жалобы от родителей о том, что детей возят на экскурсии в небезопасных автобусах.

Член комиссии по экономике Кальви Кыва добавил, что согласно действующему закону, ремни безопасности обязательны не во всех автобусах. Согласно законодательству Европейского союза, все новые автобусы соответствующей категории и класса должны быть оснащены ремнями безопасности. Это требование не распространяется на старые автобусы. «Нельзя делать компромиссы в том, что касается безопасности детей. Так что на заседании мы решили одобрить требование ремней безопасности в экскурсионных автобусах и при прочих заказных перевозках», – сказал Кыва.