Фестиваль KLAVER соберет в Таллинне фортепианную элиту

В год 250-летия великого Бетховена его творчество заняло особое место в программе. Художественный руководитель фестиваля Стен Лассманн придумал интереснейший проект – все пять фортепианных концертов Бетховена будут исполнены талантливыми эстонскими пианистами.

Слева направо: Ральф Тааль, Аге Юурикас, Стен Лассманн, Стен Хейноя и Максим Щура. ФОТО: Eesti Kontsert

На открытии фестиваля, 16 октября, вместе Национальным симфоническим оркестром (ERSO) в качестве солистов выступят Аге Юурикас и Максим Щура, дирижер Велло Пяхн. В воскресенье, 18 октября, солируют Ирина Захаренкова и Ральф Тааль в сопровождении Таллиннского камерного оркестра под управлением Каспара Мянда. На закрытии фестиваля, 23 октября, на сцену выйдут Стен Лассманн и Стен Хейноя в сопровождении Eesti Sinfonietta (концертмейстер Йоханнес Пыльда).

В дополнение к шедеврам Бетховена участники фестиваля представят публике прекрасную романтическую фортепианную музыку. «Такое сочетание Бетховена и пианизма при столь насыщенной программе можно услышать далеко нечасто», – отметил Лассманн.

В течение недели публику ждут встречи с тремя яркими зарубежными исполнителями – солистами высочайшего мирового уровня. В Таллинн приедут с сольными концертами представители трех разных поколений: Люка Дебарг (Франция), Йол Юм Сон (Южная Корея) и Пьетро Де Мария (Италия). Внимание! В программе произошли изменения: ранее объявленный концерт зарубежного солиста Николая Демиденко (Россия) не состоится из-за проблем со здоровьем музыканта. На концерте 22 октября его заменит Ирина Захаренкова (Эстония), которая исполнит для зрителей три последние фортепианные сонаты Бетховена.

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, организаторы фестиваля сделали всё возможное для того, чтобы смотр фортепианного искусства состоялся. «Мы хотим, чтобы фестиваль стал праздником для всех», – подчеркнул участник фестиваля, пианист и молодой педагог Максим Щура.

«Этот год, конечно, сфокусирован больше на коронакризисе, чем на Бетховене, но отдать дань одному из самых значимых композиторов в истории западной музыки мы просто обязаны. Бетховен до сих пор владеет нашими мыслями и чувствами. Он перевел искусство из классицизма в романтизм, создал культ артиста как гения», – добавил Щура.

«Концепции фестивалей могут быть разными, и некоторые из них – более растянутые по времени, как, например, ежегодный Зальцбургский фестиваль или стартовавший в минувшем году фестиваль «Рига – Юрмала». Фестивалю KLAVER больше всего подходит недельный формат, и здесь не нужно ничего придумывать заново. Фестиваль проходит в 12-й раз, с самого начала он был насыщенным недельным мероприятием», – напомнил Лассманн.

В этом году концерты открытия и закрытия пройдут с симфоническими оркестрами. В центре внимания будут вечерние выступления, которые начинаются в 19:00, за исключением воскресного концерта в 17:00.