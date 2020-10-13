Как пандемия COVID-19 повлияла на привлекательность паспортов стран мира

Первое место в Индексе занимает Япония, граждане которой могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 страну.

Уровень несоответствия формального положения фактическому эксперты продемонстрировали на примерах Сингапура, США и России. Если еще в начале года Сингапур занимал первое место в первой пятерке (граждане страны имели возможность безвизового въезда в 190 государств), то на 1 октября этот показатель составил менее 80 стран. Хотя формально он сохранил за собой почетное второе место, в действительности рейтинг паспорта Сингапура сейчас особо не отличается от рейтинга паспортов Намибии и Лесото.

Паспорт США в январе текущего года позволял посещать без других разрешительных документов 185 стран мира. Сейчас это число - менее 75 (уровень Малави и Танзании). При этом формально в рейтинге он занимает седьмое место.

Паспорт РФ в настоящее время позволяет без визы посетить менее 50 стран мира (уровень Камеруна, Гаити и Южного Судана). При этом в январе россияне могли без виз прибыть в 119 разных государств. В официальном же рейтинге Россия со 117 формально открытыми странами делит 48-е место с Боснией и Герцеговиной.

Паспорт Эстонии занимает в рейтинге 13-е место.

Авторы исследования отмечают, что пандемия изменила само отношение людей к свободе передвижения, а соглашения между государствами о безвизовом въезде заменили временные закрытия границ и ограничения на въезд из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.