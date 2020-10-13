В очередной школе обнаружен коронавирус

Единственный зараженный коронавирусом, выявленный в Вильяндимаа в понедельник, работает учителем в двух школах, и помимо учебного заведения в Сюргавере свою работу должна реорганизовать находящаяся в Вильянди школа Vaba Waldorfkool, пишет Sakala.
Решением школьного совета два класса, контактировавшие с учителем, на некоторое время отправлены домой. Остальная школа и весь детский сад могут продолжать работать в обычном ритме.
Вильяндиская Vaba Waldorfkool - расположенная в Старом городе частная школа, в состав которой входит и детский сад.
Было решено отправить детей учебного заведения Сюргавере, которое является частью Сууре-Яаниской школы, на дистанционное обучение на неделю со вторника. Детский сад и библиотека в этом же здании тоже закрылись.