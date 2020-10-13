В очередной школе обнаружен коронавирус

Решением школьного совета два класса, контактировавшие с учителем, на некоторое время отправлены домой. Остальная школа и весь детский сад могут продолжать работать в обычном ритме.

Вильяндиская Vaba Waldorfkool - расположенная в Старом городе частная школа, в состав которой входит и детский сад.