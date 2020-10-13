Вт, 13.10.2020
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Светлана Скребнева

В очередной школе обнаружен коронавирус

В вильяндиской школе Vaba Waldorfkool два класса побудут какое-то время на дистанционном обучении.

ФОТО: Marko Saarm

Единственный зараженный коронавирусом, выявленный в Вильяндимаа в понедельник, работает учителем в двух школах, и помимо учебного заведения в Сюргавере свою работу должна реорганизовать находящаяся в Вильянди школа Vaba Waldorfkool, пишет Sakala.

Решением школьного совета два класса, контактировавшие с учителем, на некоторое время отправлены домой. Остальная школа и весь детский сад могут продолжать работать в обычном ритме.

Вильяндиская Vaba Waldorfkool - расположенная в Старом городе частная школа, в состав которой входит и детский сад.

Было решено отправить детей учебного заведения Сюргавере, которое является частью Сууре-Яаниской школы, на дистанционное обучение на неделю со вторника. Детский сад и библиотека в этом же здании тоже закрылись.

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