ВТО разрешила Евросоюзу вводить штрафные пошлины на товары из США

Спор о государственной помощи корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту - концерну Airbus - длится более 16 лет. В итоге ВТО признала часть субсидий недопустимыми для обоих авиастроителей. В 2019 году организация позволила США взимать пошлины за европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд евро. Пострадали самолеты Airbus, а также вино, сыр и оливковое масло.

Boeing критикует решение ВТО

Американские авиастроители раскритиковали решение ВТО. Как указывается в заявлении Boeing, "нет никаких веских оснований для того, чтобы ЕС принял ответные меры в отношении каких-либо американских товаров". Решение Airbus и ЕС вводить штрафные тарифы для американских производителей и их работников вызывает разочарование, отметили в концерне.

Airbus поддержал ВТО