Пнувший полицейского пьяный мужчина задержан

Лежавший в состоянии алкогольного опьянения на дороге мужчина не подчинился приказу полиции и пнул полицейского, после чего был задержан полицией.
В понедельник в полицию сообщили, что в волости Камбья Тартуского уезда случайный прохожий помог лежавшему на дороге пьяному благополучно выбраться на тротуар, сообщила во вторник BNS пресс-служба Лыунаской префектуры. Опасаясь, что мужчина может вернуться на дорогу, прохожий обратился за помощью в полицию.
Пьяный оказал полиции сопротивление, не подчинился распоряжению и ударил ногой 30-летнего полицейского. Сотрудник милиции обратился в травмпункт для медосмотра, а после оказания ему первой помощи вернулся к своим служебным обязанностям.
64-летний пьяный мужчина задержан по подозрению в совершении преступления.