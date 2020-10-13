Вт, 13.10.2020
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Виктор Васильев
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  • Пнувший полицейского пьяный мужчина задержан

Пнувший полицейского пьяный мужчина задержан

Полицейский автомобиль.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Лежавший в состоянии алкогольного опьянения на дороге мужчина не подчинился приказу полиции и пнул полицейского, после чего был задержан полицией.

В понедельник в полицию сообщили, что в волости Камбья Тартуского уезда случайный прохожий помог лежавшему на дороге пьяному благополучно выбраться на тротуар, сообщила во вторник BNS пресс-служба  Лыунаской префектуры. Опасаясь, что мужчина может вернуться на дорогу, прохожий обратился за помощью в полицию. 

Пьяный оказал полиции сопротивление, не подчинился распоряжению и ударил ногой 30-летнего полицейского. Сотрудник милиции обратился в травмпункт для медосмотра, а после оказания ему первой помощи вернулся к своим служебным обязанностям.

64-летний пьяный мужчина задержан по подозрению в совершении преступления. 

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