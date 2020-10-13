Пнувший полицейского пьяный мужчина задержан

В понедельник в полицию сообщили, что в волости Камбья Тартуского уезда случайный прохожий помог лежавшему на дороге пьяному благополучно выбраться на тротуар, сообщила во вторник BNS пресс-служба Лыунаской префектуры. Опасаясь, что мужчина может вернуться на дорогу, прохожий обратился за помощью в полицию.