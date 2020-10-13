Норвегия обвинила Россию в хакерской атаке на парламент в Осло

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде обвинила Россию в хакерской атаке на норвежский парламент - стортинг, о которой стало известно 24 августа. "Исходя из имеющейся у правительства информации, мы считаем, что Россия несет ответственность за эту операцию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 13 октября.