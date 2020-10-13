В Рийгикогу обсудили легализацию эвтаназии в Эстонии

Социальная комиссия Рийгикогу обсудила во вторник петицию о легализации эвтаназии на территории Эстонии. Авторы этого обращения в парламент не ждали немедленного решения по этому вопросу, они считают победой уже сам факт рассмотрения его на уровне депутатов, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Мы беседовали с социал-демократами и центристами. Они были готовы обсуждать эту тему. Если мы говорим про EKRE и Isamaa, то они на эту тему вообще ничего не хотят говорить", - сказал автор петиции Олев-Андрес Тинн ("Зеленые Эстонии").