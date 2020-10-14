Фото и видео ⟩ Apple представила новые iPhone с поддержкой 5G и беспроводной зарядки

Наконец, iPhone 12 и 12 mini получили поддержку беспроводной зарядки MagSafe с круговым набором магнитов для более точного позиционирования на зарядной плоскости Qi и подключения аксессуаров (они распознаются благодаря NFC), отмечает 3DNews . В Apple пообещали скорое появление большого количества чехлов для iPhone 12 с поддержкой MagSafe. Также магнитное крепление позволяет использовать множество других аксессуаров.

iPhone 12 mini станет доступен для предзаказа 6 ноября и выйдет на рынок 13 ноября. Смартфон будет стоить от 699 долларов (600 евро). iPhone 12 можно будет предзаказать с 16 октября по цене от 799 долларов (680 евро). В продаже он появится 23 октября.

В ходе презентации в Apple также подтвердили появившиеся летом слухи: в комплект поставки новых смартфонов больше не будут включаться зарядные устройства и проводные наушники (в коробке будут только смартфон и кабель для подключения к ПК или зарядному устройству). В компании объяснили это заботой об окружающей среде, но, вероятно, этот шаг также позволит Apple сократить издержки.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Что же касается смартфонов iPhone 12 Pro и Pro Max, то эти аппараты стали наследникам представленных год назад iPhone 11 Pro и Pro Max, а главной особенностью этих устройств, отличающей их от младших моделей, стали продвинутые камеры. Внешний облик устройств сходен с обликом iPhone 12 (металлическая рама корпуса этих смартфонов выполнена из нержавеющей стали) и в смартфонах установлен тот же процессор A14 Bionic. Экран iPhone 12 Pro имеет диагональ 6,1 дюйма и разрешение 2532*1170 пикселей, а Pro Max оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2778*1284 пикселей. Это самый большой iPhone в истории Apple. Корпуса устройств также защищены от пыли и влаги по стандарту IP68, и смартфоны поддерживают технологию MagSafe.

iPhone 12 Pro и Pro Max, как и их предшественники, получили тройную основную камеру из 12-Мп модулей, которая дополняется датчиком LiDAR, предназначенным для определения расстояния до объектов с помощью инфракрасного луча. Благодаря этому сенсору камеры iPhone 12 Pro и Pro Max фокусируются быстрее и точнее при слабом освещении, что среди прочего позволяет снимать портреты в ночном режиме.

Набор камер iPhone 12 Pro включает широкоугольный модуль с диафрагмой F/1.6, сверхширокоугольный модуль с углом обзора в 120 градусов и телефото модуль с четырехкратным оптическим зумом (двойной зум на приближение и двойной - на отдаление). iPhone 12 Pro Max имеет тот же набор модулей, но в этой модели телефото модуль обеспечивает пятикратный зум (2,5-кратный на увеличение, двукратный - на уменьшение). Матрица камер новых смартфонов увеличилась на 47%, а оптическая стабилизация при съемке обеспечивается за счет ее сдвига по горизонтали и вертикали.

Также в Apple сообщили, что камеры iPhone 12 Pro и Pro Max впервые получили функцию съемки HDR-видео с частотой до 60 кадров в секунду. В компании утверждают, что это позволит добиться кинематографического качества видео без пост-обработки.

iPhone 12 Pro станет доступен для предзаказа 16, а в некоторых странах 21 октября, и выйдет на рынок 23 октября. Смартфон будет доступен в темно-серой, золотистой, серебристой и синей расцветках. Стоимость iPhone Pro в США составит от 999 долларов (850 евро). iPhone 12 Pro Max можно будет предзаказать с 6 ноября по цене от 1099 долларов (935 евро). В продаже он появится 13 ноября.

Apple представила компактную "умную" колонку HomePod mini

Компания Apple на презентации новых устройств 13 октября, как и ожидалось , представила "умную" домашнюю колонку HomePod mini. Трансляция мероприятия, на котором также были представлены новые смартфоны iPhone, велась на YouTube-канале Apple.

HomePod mini представляет собой компактное устройство шарообразной формы, дизайн которого в соцсетях сравнили с горшком или декоративной свечой. В верхней части колонки расположен небольшой дисплей. HomePod mini оснащается процессором S5, который отвечает за качество звука. При размещении нескольких колонок в одном помещении устройства автоматически синхронизируют звучание, создавая стереозвучание, пишет The Verge .

Колонка поддерживает работу голосового помощника Siri, который может отвечать на различные вопросы пользователя и включать музыку через Apple Music. Также в компании представили функцию интерком, которая позволяет использовать колонки, размещенные в доме в качестве раций. Передаваемые через них сообщения также можно отправлять на iPhone, iPad и часы Apple Watch. Помимо этого, для каждого члена семьи Siri может предлагать персонализированный контент. Наконец, колонка может использоваться для управления другими "умными" устройствами в доме, включая лампы и приборы.

В Apple также пообещали, что в скором времени HomePod mini получит поддержку сторонних музыкальных сервисов. В этот список вошли сервисы Pandora, Amazon Music, и iHeartRadio, но не сервис Spotify, который обвиняет Apple в злоупотреблении рыночным положением и нарушением конкуренции.

Колонка HomePod mini появится в продаже 16 ноября, а оформить предзаказ на нее можно будет с 6 ноября. Стоимость устройства, которое выпускается в черной и белой расцветках составит 99 долларов США (85 евро).