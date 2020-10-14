Выживший при крушении «Эстонии» англичанин требует правды: хочу наконец получить ответы от своего правительства

В интервью The Sun 61-летний Пол Барни признал, что выход нового документального сериала вызвал у него вопросы. Барни был одним из 137 человек, кому удалось выжить при крушении парома «Эстония» в 1994 году.

«Я хочу, чтобы Великобритания рассказала всю правду в связи с крушением "Эстонии", и чтобы страна рассказала о своей роли в этой катастрофе», - сказал Барни.

«Ни для кого не секрет, что после развала Советского Союза военную технику покупали и бесплатно транспортировали всем желающим, а Эстония была транзитным каналом. Это может быть объяснением, почему Великобритания была единственной, кроме стран Балтии, кто подписал договор о ненарушении покоя захоронения, чтобы останки парома остались лежать на дне моря и никто их не исследовал», - сообщил Барни в интервью.

Одно из старых интервью, где Пол Барни вспоминает события 1994 года. ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Для Барни остается загадкой, почему инициатива подписания договора исходила от самой Великобритании. В то же время он предполагает, что это может быть связано с военными. Режиссер документального сериала «Эстония — находка, которая изменит все» Хенрик Эвертссон сказал, что ему стало известно, по какой причине власти Британии подписали договор о ненарушении покоя захоронения.

«Мы так и не добились ответов от своего правительства», - сообщил Барни, который много лет назад смирился с выводами о том, что послужило причиной катастрофы. После выхода нового документального фильма у Барни снова возникли сомнения. Теперь англичанин считает, что всему должно быть иное объяснение.

«Думаю, изначально мало кто считал, что имело место преступление. Но в то время расследование было формальным, а его сроки затянутыми», - считает он. По мнению англичанина, выводы следователей о том, что паром затонул из-за оторвавшегося визора, были поспешными. «В действительности судно слишком быстро пошло ко дну, чтобы причина была только в визоре. А теперь еще появились доказательства наличия неизвестной пробоины. Откуда она взялась?» - вопрошает он.

Барни требует доказательств: «При крушении самолета следователи собирают его по кусочкам. "Эстония" находится на глубине 80 метров, а в качестве причин, почему паром не поднимают, называется то, что это заденет чувства людей».

По словам Барни, ему было непросто пережить катастрофу. «На протяжении трех лет у меня было посттравматическое стрессовое расстройство. Я впал в депрессию. Я был жизнерадостным человеком до того момента», - признался он.

Барни сообщил, что бывали дни, когда он не мог подняться с постели, но в итоге смог вернуть к нормальной жизни. Сейчас у него своя фирма. Он женат и имеет двоих детей.