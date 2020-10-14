Строительные работы парализовали движение в Мустамяэ

Этим утром многие жители столичного района Мустамяэ столкнулись с необычайно большими дорожными заторами как на Таммсааре-теэ, так и на соседних улицах.
По словам обратившегося в редакцию Rus.Postimees читателя, в пробке можно провести более 40 минут.
По данным сайта, где публикуется оперативная информация о различных дорожных и строительных работах в Таллинне, на Таммсааре-теэ проводятся масштабные работы по установке уличного освещения, что привело к перекрытию нескольких полос движения.
По данным сайта Waze, внушительные пробки образовались как в районе строительных работ на улице Таммсааре-теэ, так и на многих прилегающих к ней улицах, которые многие автомобилисты решили использовать в качестве объездных путей.