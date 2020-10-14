Ср, 14.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская

Строительные работы парализовали движение в Мустамяэ

В связи с дорожными работами на Таммсааре-теэ образовались огромные пробки.

ФОТО: Waze

Этим утром многие жители столичного района Мустамяэ столкнулись с необычайно большими дорожными заторами как на Таммсааре-теэ, так и на соседних улицах.

По словам обратившегося в редакцию Rus.Postimees читателя, в пробке можно провести более 40 минут.

По данным сайта, где публикуется оперативная информация о различных дорожных и строительных работах в Таллинне, на Таммсааре-теэ проводятся масштабные работы по установке уличного освещения, что привело к перекрытию нескольких полос движения.

По данным сайта Waze, внушительные пробки образовались как в районе строительных работ на улице Таммсааре-теэ, так и на многих прилегающих к ней улицах, которые многие автомобилисты решили использовать в качестве объездных путей.

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