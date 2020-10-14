Россию и Украину избрали в Совет ООН по правам человека

Кроме России в совет на следующие три года были избраны еще 14 стран: Боливия, Великобритания, Габон, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина, Франция. Совет в новом составе приступит к работе 1 января 2021 года.

Всего в Совет по правам человека входят 47 государств. Срок полномочий государства-члена составляет три года. Выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов. В 2020 году членом совета вновь стала и Германия.

Задачей этого органа является поощрение и защита всех прав человека по всему миру. В связи с этим у международных правозащитных организаций постоянно возникает вопрос, как в Совет могут быть допущены страны, где не соблюдаются права человека. В частности, критике подвергалось членство в этом органе Венесуэлы, Ливии и Филиппин. В связи с последними выборами в Совет по правам человека Human Rights Watch и Amnesty International предостерегли мировое сообщество от избрания в СПЧ Китая, России и Саудовской Аравии (эту страну на голосовании 13 октября провалили). Они указали, что эти государства стремятся подорвать всю международную систему прав человека.