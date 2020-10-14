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Стороны снова обвиняют друг друга в обстрелах и попытках атаковать, а минобороны Азербайджана выпустило видео, на котором, как утверждается, занятый азербайджанскими военными райцентр Гадрут.

На 17-й день новой войны в Карабахе и на четвертый день объявленного перемирия стороны снова обвинили друг друга в обстрелах и попытках атак. Минобороны Азербайджана выпустило видео, как оно утверждает, из занятого азербайджанскими военными карабахского райцентра Гадрут, а армянские военные дополнили свой список погибших 16 именами.

13 октября, на четвертый день перемирия, о котором было объявлено в ночь на субботу, стороны продолжили обвинять друг друга в его нарушениях.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян утром написал, что азербайджанцы пытаются атаковать крупными силами по всему фронту.

Глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы ответил на это, что азербайджанские военные строго соблюдают условия перемирия.

Азербайджан, со своей стороны, заявил, что армяне продолжают обстреливать населенные пункты в четырех прифронтовых районах: Тертерском, Геранбойском, Агджабединском и Агдамском.

Подтверждения этих взаимных обвинений из независимых источников нет.

Карта Карабаха BBC

Наш корреспондент Марина Катаева сообщает из столицы непризнанной НКР, что там уже второй день тихо: постоянные обстрелы прекратились.

"В Степанакерте вторую ночь не слышно взрывов. Утром 13 октября сработала "холостая" воздушная тревога. В городе все еще пусто, но уже можно найти открытые магазины. Открыто кафе, в 50 метрах от которого из земли торчит неразорвавшийся снаряд. Он аккуратно окружен горшками с домашними цветами", - пишет корреспондент Русской службы Би-би-си.

Армянские военные во вторник снова дополнили список своих погибших солдат, внеся в него 16 новых имен. Всего в боях, по официальным данным, погиб 541 человек.

Шуша, неразорвавшаяся ракета Getty Images Обстрелы пока прекратились, и в Шуше можно сделать селфи с неразорвавшейся ракетой

Это неполные данные, что признают и сами военные.

Азербайджан о своих боевых потерях не сообщает, публикуются только данные о погибших под обстрелами мирных жителях. Их число за последние сутки не изменилось - 42 человека.

Во вторник продолжился заочный спор сторон о том, кто контролирует Гадрут - районный центр и стратегически важный населенный пункт. Об этом споре мы рассказывали, в частности, во вчерашнем обзоре дня.

Во вторник министерство обороны Азербайджана опубликовало видеоролик, в котором, как оно утверждает, - взятый азербайджанской армией Гадрут.

В ролике есть виды на Гадрут с господствующих высот с юга и запада, а также, как определили специалисты по геолокации и подтвердили источники Русской службы Би-би-си, здание в селении Тагасер в километре к западу от Гадрута (на этом здании в конце ролика виден азербайджанский флаг) - но нет кадров из центра Гадрута.

Армянская сторона на это видео к вечеру вторника не отреагировала. До сих пор она заверяла, что азербайджанцы пытались взять Гадрут, но не смогли.

Вера и Шура Григорян из Карабаха в центре размещения беженцев в Ереване AFP Омбудсмен непризнанной НКР говорит, что из-за войны беженцами стала примерно половина населения Нагорного Карабаха, то есть около 70 тысяч

Дипломаты-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которая 28 лет пытается урегулировать карабахский конфликт - Игорь Попов от России, Эндрю Шоффер от США и Стефан Висконти от Франции - во вторник продолжили уговаривать стороны вернуться к мирным переговорам.

Соединенные Штаты, как пишут многочисленные эксперты по международным отношениям, сейчас практически никак не пытаются повлиять на события в Карабахе, но госсекретарь Майк Помпео во вторник все же нашел время, чтобы написать твит с призывом соблюдать перемирие и не обстреливать города с мирным населением - в частности, Степанакерт и Гянджу.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция поверит, что международное сообщество хочет разрешить карабахскую проблему, только если одновременно с призывами прекратить огонь услышит призывы к Армении "уйти с азербайджанской земли".

Турция в этом конфликте открыто и решительно поддерживает Азербайджан.

Израильская газета Jerusalem Post во вторник сообщила, что Верховный суд Израиля отказался рассматривать петицию о запрете на продажу оружия Азербайджану. Верховный суд счел, что свидетельств того, что израильское оружие применяется против гражданского населения, недостаточно.

Азербайджан в последние годы покупал много оружия у России, Турции, Израиля и других стран.

Иранская пресса и соцсети тем временем объявили, что близ границы с Азербайджаном упал (по одним данным, был сбит, по другим - потерпел крушение) азербайджанский дрон-камикадзе Harop израильского производства. Эти сообщения нуждаются в дополнительной проверке.

Обмен пленными и телами погибших, ради которого Россия как посредник изначально предлагала объявить перемирие, до сих пор не состоялся.

Региональный директор Международного Красного Креста по Европе и Центральной Азии Мартин Шюэпп сказал во вторник в Женеве, что организация готова помочь в передаче тел погибших и обмене пленными.

Кроме того, по словам Шюэппа, Красному Кресту понадобятся дополнительные 9 млн швейцарских франков на помощь гражданскому населению в районе конфликта.

А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) беспокоится, что у армян и азербайджанцев из-за войны появилось больше шансов заболеть ковидом.

"Как мы неоднократно говорили, Ковид-19 не знает границ и линий фронта. Мобилизация солдат, перемещение населения из-за конфликта - все это способствует распространению вируса", - сказал на пресс-конференции официальный представитель ВОЗ Тарик Ярасевич.

По данным ВОЗ, в последние две недели в Армении число новых выявленных зараженных удвоилось, а в Азербайджане за последнюю неделю выросло на 80%.