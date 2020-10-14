Фото ⟩ Все столичные подразделения Swedbank будут перемещены в одно здание

Swedbank AS и EKE AS заключили договор, согласно которому в 2024 году Swedbank AS перенесет свой головной офис в Таллинне с улицы Лийвалайа в деловой квартал, который появится на месте Таллиннского ипподрома.
Генеральный директор Swedbank AS Олави Лепп, сказал, что здания на улице Лийвалайа стали для банка малы и устарели морально. «Мне очень приятно, что проект, который годами обдумывался и уже существовал на бумаге, наконец станет реальностью. Через несколько лет все наши подразделения, работающие в разных частях Таллинна, переедут под общую крышу. В новой штаб-квартире будут созданы отличные условия для работы, поскольку были учтены принципы эргономики, мобильности и устойчивого развития. Уверен, что наша команда с радостью воспримет новый главный корпус», – сказал Лепп.
Карл Адер, менеджер по развитию компании EKE AS, являющейся застройщиком делового квартала на месте ипподрома, сказал, что для него большая радость участвовать во внесении разнообразия на рынок недвижимости Таллинна и выразил благодарность Swedbank AS за оказанное доверие. «Хотя на строительство квартала уйдет несколько лет, могу заверить, что он будет современным, продуманным и ориентированным на будущее. Район станет новой зоной притяжения в Таллинне».
Новое главное здание Swedbank рассчитано примерно на 2000 сотрудников и, по договору, строительство будет завершено в 2024 году, после чего все подразделения, разбросанные сейчас по Таллинну, будут перемещены в одно здание.
Архитекторы – Томоми Хаяши и Ханно Гроссшмид, HG Arhitektuur OÜ.