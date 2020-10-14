Фото ⟩ Все столичные подразделения Swedbank будут перемещены в одно здание

Генеральный директор Swedbank AS Олави Лепп, сказал, что здания на улице Лийвалайа стали для банка малы и устарели морально. «Мне очень приятно, что проект, который годами обдумывался и уже существовал на бумаге, наконец станет реальностью. Через несколько лет все наши подразделения, работающие в разных частях Таллинна, переедут под общую крышу. В новой штаб-квартире будут созданы отличные условия для работы, поскольку были учтены принципы эргономики, мобильности и устойчивого развития. Уверен, что наша команда с радостью воспримет новый главный корпус», – сказал Лепп.

Снимок имеет иллюстративный характер и может не соответствовать окончательному решению. ФОТО: Swedbank.

Карл Адер, менеджер по развитию компании EKE AS, являющейся застройщиком делового квартала на месте ипподрома, сказал, что для него большая радость участвовать во внесении разнообразия на рынок недвижимости Таллинна и выразил благодарность Swedbank AS за оказанное доверие. «Хотя на строительство квартала уйдет несколько лет, могу заверить, что он будет современным, продуманным и ориентированным на будущее. Район станет новой зоной притяжения в Таллинне».

Новое главное здание Swedbank рассчитано примерно на 2000 сотрудников и, по договору, строительство будет завершено в 2024 году, после чего все подразделения, разбросанные сейчас по Таллинну, будут перемещены в одно здание.

Архитекторы – Томоми Хаяши и Ханно Гроссшмид, HG Arhitektuur OÜ.