В Эстонии диагностировано сорок новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1654 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 40 дали положительный результат.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирус диагностирован у 19 человек. В Йыгевамаа добавилось шесть, в Ида-Вирумаа - четыре, на Хийумаа, в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа, в Пярнумаа, в Тартумаа и в Вильяндимаа — по одному новому случаю. В пяти коронапозитивных случаях место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 43,49.
Из новых случаев в Ида-Вирумаа три связаны с заражением от членов семьи, в одном случае вирус подхватили в школе. Что касается Ляэне-Вирумаа, то там вирус был привезен с Украины. Всего в Идаском регионе семь активных очагов. С очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве - восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 18 заболевших. Очаг в школе Силламяэ затронул 28 человек, а вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев заражения в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 932 человека, из которых заражены 194.
Из новых случаев в Харьюмаа 17 произошли в Таллинне. В двух случаях речь идет о заражении в кругу семьи. В пяти случаях вирус был привезен из Мехико, Армении, Италии и России. Обстоятельства других случаев уточняются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с тремя очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 39, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — семь заболевших.
Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится 1603 человека, из которых больны 277.
Пять случаев в Йыгевамаа связаны с близкими контактами с носителями вируса, обстоятельства одного случая устанавливаются. Больной из Вильяндимаа заразился от члена семьи, а из Тартумаа — посредством рабочего контакта. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения 365 человек, из которых заболел 41. Лыунаское региональное отделение работает с одним очагом — речь идет о вспышке на рабочем месте, охватившей 24 человека.
Больной с Сааремаа подхватил вирус в семье. В случае Хийумаа вирус был привезен из России. Обстоятельства заражения в Пярнумаа уточняются. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 54 человека, из которых заболел 21. Идет наблюдение за вспышкой в кругу семьи на Сааремаа (шесть зараженных).
В больничном лечении нуждаются 35 человек
По состоянию на утро 14 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждалось 35 человека, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали четырех человек, открыли семь новых историй болезни. Смертельных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии скончались 68 человек с коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах завершен 501 случай заболевания COVID-19 у 487 человек.
По состоянию на 14 октября выздоровело 3060 человек. Из них истории болезни 2313 человек (75,6%) завершены, у 747 человек (24,4%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии было сделано более 236 000 тестов на коронавирус, из них 3947 или 1,66 процента оказались положительными.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Жители Эстонии — молодцы, установленные ограничения сработали
Мы молодцы, но не будем терять бдительности. Установленные ограничения сработали и распространение заболевания стабильное. Ближайшие недели покажут, останется ли число зараженных на прежнем уровне, начнет падать или снова расти. Совместными усилиями мы можем предотвратить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни.
Носите маску! Маской нужно закрывать нос и рот. Можно использовать как хирургические, так и многоразовые защитные маски.
Избегайте путешествий! Поездки нужно отложить на будущее, а школьные каникулы провести в Эстонии. Если поездку нельзя отложить, то необходимо принять во внимание двухнедельную изоляцию. В качестве альтернативы обязательной двухнедельной изоляции можно сделать два теста, и, если результаты будут отрицательными, можно будет продолжить нормальную жизнь. Если работодатель решит, что необходимо выполнить безотлагательные работы, это можно сделать после получения отрицательного результата первого теста на коронавирус. Дети могут ходить в школу после получения второго отрицательного результата теста.
Отдавайте предпочтение удаленной работе! Серьезную обеспокоенность вызывает распространение вируса в рабочих коллективах. Ни в коем случае нельзя идти на работу больным. В интересах как работника, так и работодателя выздоравливать дома и не ходить на работу больным. Работодатели должны обеспечить безопасность всех сотрудников на работе. Мы рекомендуем работодателям по возможности максимально разрешить выполнение удаленной работы. Необходимо принять и другие меры для предотвращения распространения вируса. В местах массового скопления людей следует находиться рассредоточено и носить маски. Таким образом мы предотвратим распространение вируса в раздевалках и комнатах отдыха, на собраниях, в общественном транспорте, а также в кофейных уголках и во время перерывов на обед. Здоровье экономики зависит от здоровья нашего народа.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 156 469 раз, 92 человека сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.