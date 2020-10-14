В Эстонии диагностировано сорок новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирус диагностирован у 19 человек. В Йыгевамаа добавилось шесть, в Ида-Вирумаа - четыре, на Хийумаа, в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа, в Пярнумаа, в Тартумаа и в Вильяндимаа — по одному новому случаю. В пяти коронапозитивных случаях место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 43,49.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа три связаны с заражением от членов семьи, в одном случае вирус подхватили в школе. Что касается Ляэне-Вирумаа, то там вирус был привезен с Украины. Всего в Идаском регионе семь активных очагов. С очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве - восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 18 заболевших. Очаг в школе Силламяэ затронул 28 человек, а вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев заражения в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 932 человека, из которых заражены 194.

Из новых случаев в Харьюмаа 17 произошли в Таллинне. В двух случаях речь идет о заражении в кругу семьи. В пяти случаях вирус был привезен из Мехико, Армении, Италии и России. Обстоятельства других случаев уточняются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с тремя очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 39, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — семь заболевших.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится 1603 человека, из которых больны 277.

Пять случаев в Йыгевамаа связаны с близкими контактами с носителями вируса, обстоятельства одного случая устанавливаются. Больной из Вильяндимаа заразился от члена семьи, а из Тартумаа — посредством рабочего контакта. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения 365 человек, из которых заболел 41. Лыунаское региональное отделение работает с одним очагом — речь идет о вспышке на рабочем месте, охватившей 24 человека.

Больной с Сааремаа подхватил вирус в семье. В случае Хийумаа вирус был привезен из России. Обстоятельства заражения в Пярнумаа уточняются. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 54 человека, из которых заболел 21. Идет наблюдение за вспышкой в кругу семьи на Сааремаа (шесть зараженных).

В больничном лечении нуждаются 35 человек

По состоянию на утро 14 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждалось 35 человека, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали четырех человек, открыли семь новых историй болезни. Смертельных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии скончались 68 человек с коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах завершен 501 случай заболевания COVID-19 у 487 человек.