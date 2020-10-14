Педофилам, убийцам и насильникам запретят менять имя

Вчера Министерство внутренних дел представило законопроект нового Закона об именах, самым главным изменение которого станет запрет на смену имени для людей, совершивших тяжкие преступления, пишет Postimees.
Согласно законопроекту особо жестокие убийцы, насильники, торговцы людьми, террористы и педофилы должны будут отложить смену имени до тех пор, пока отметка об их наказании не будет удалена из Регистра наказаний. Время удаления зависит от тяжести наказания, но пожизненным этот запрет не является. Правда, изменить имя можно при вступлении в брак.
По словам министра народонаселения Рийны Сольман («Отечество»), поправка поможет лучше держать преступность под контролем: «Мы же знаем известную всем Лийс Хаавел, которая изменила имя и совершила новое преступление. Поскольку у нее другое имя, то люди оказались в ловушке. Есть и печальные случаи с педофилией, когда человек менял имя, причем на имя другого реально живущего человека, что принесло много неудобств и страданий этому человеку».
Поправки к закону критикует Союз защиты детей, по оценке которого, это слишком мягкое ограничение. Представители союза считают, что обеспокоенность вызывает то обстоятельство, что совершившие тяжкие преступления и наказанные люди все же могут без ограничений менять имя, вступив в брак или разведясь. Союз стоит на той позиции, что в случае определенных преступлений, особенно если речь идет о несовершеннолетних, ограничение по смене имена должно было пожизненным, чтобы снизить вероятность совершения аналогичных преступлений в будущем.
Эстонской центр защиты прав человека также ранее критически высказывался в адрес основных поправок закона. В центре не считают правильным, что в случае определенных преступлении человек лишается права изменить имя.
Надеются обогатить язык
Также законопроектом запрещается брать фамилии и комбинации имени и фамилии другого живущего человека. Руководитель отдела гражданского состояния МВД Энель Пунгас сказала, что целью запрета является обогащение языка: «Взять имя другого человек нельзя. Если хотят изменить имя, то нужно придумать совершенно новый вариант, и он не должен полностью совпадать с комбинацией кого-то еще. Есть надежда на то, что придумают красивые эстонские слова. Это делается и сейчас, но теперь возможностей станет больше».
По словам Сольман, новый законопроект поможет сократить и кражи идентитета: «Действующий сейчас и созданный в 2005 году закон себя изжил и отстал от времени, там нет защиты людей, например, достаточного правового обоснования аспектов, связанных с кражей идентитета».
С новым законом в отличие от прежнего родителям, дающим имя ребенку, будут говорить о том, что желаемое ими имя уже используется, чтобы исключить повторений: «Если родитель приходит регистрировать рождение ребенка, то ему скажут, что имя Пеэтер Паан, как вы хотите, чтобы звали вашего сына, по Регистру народонаселения, носят уже 30 человек, вы уверены, что хотите стать 31? Если родители скажут, что Пеэтер Паан – это слишком хорошее имя и только так должны звать нового гражданина, то имя дадут, но родители хотя бы будут знать, что людей с таким именем есть еще много».
Законопроект сохранит и общие принципы действующего сейчас Закона об именах: имя должно писаться латиницей и не может содержать цифр, имя должно отвечать нормам приличия и полу человека, а также не должно быть сложным и не отвечающим правилам правописания и звучания используемого языка. Например, нельзя называть сына Бийт или Будивест, а дочь – Таргаген или Ди Соли. Иностранные имена по-прежнему должны использоваться в других странах как имя. Новый Закон об имени дает возможность упрощать иностранные имена. По-прежнему разрешат давать детям старинные имена, например, Лойтс или Тойв. Также можно будет давать гендернонейтральные имена, например, Терье или Яника.
Круг действующих лиц расширится
По словам Пунгас, закон упростит ситуацию для мигрантов из третьих стран: «Если сейчас имя могут изменить только граждане Эстонии и лица без определенного гражданства, то в будущем такая возможность будет и у обладателей статуса международной защиты после получения вида на жительство». Он добавил, что фамилия гарантируется всем, кто не получил ее в стране происхождения.
Законопроект позволяет брачующимся взять фамилию супруга, если изменить ее в стране происхождения невозможно. Также новый закон позволяет вернуть фамилию до замужества, даже если страна гражданства этого не приемлет.
Министр народонаселения Сольман отправила законопроект правительству и верит, что новый закон вступит в силу уже через год.
Как изменить имя?
- Прежде всего нужно подать заявление о смене имени в самоуправление Таллинна, Пярну, Тарту или Йыхви.
- Заявление изучит комиссии Министерства внутренних дел.
- Заявителю сообщат о решении. За изменение нужно заплатить госпошлину в размере 100 евро.
- Новое имя будет внесено в Регистр народонаселения.
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