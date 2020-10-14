Педофилам, убийцам и насильникам запретят менять имя

Согласно законопроекту особо жестокие убийцы, насильники, торговцы людьми, террористы и педофилы должны будут отложить смену имени до тех пор, пока отметка об их наказании не будет удалена из Регистра наказаний. Время удаления зависит от тяжести наказания, но пожизненным этот запрет не является. Правда, изменить имя можно при вступлении в брак.

По словам министра народонаселения Рийны Сольман («Отечество»), поправка поможет лучше держать преступность под контролем: «Мы же знаем известную всем Лийс Хаавел, которая изменила имя и совершила новое преступление. Поскольку у нее другое имя, то люди оказались в ловушке. Есть и печальные случаи с педофилией, когда человек менял имя, причем на имя другого реально живущего человека, что принесло много неудобств и страданий этому человеку».

Поправки к закону критикует Союз защиты детей, по оценке которого, это слишком мягкое ограничение. Представители союза считают, что обеспокоенность вызывает то обстоятельство, что совершившие тяжкие преступления и наказанные люди все же могут без ограничений менять имя, вступив в брак или разведясь. Союз стоит на той позиции, что в случае определенных преступлений, особенно если речь идет о несовершеннолетних, ограничение по смене имена должно было пожизненным, чтобы снизить вероятность совершения аналогичных преступлений в будущем.

Эстонской центр защиты прав человека также ранее критически высказывался в адрес основных поправок закона. В центре не считают правильным, что в случае определенных преступлении человек лишается права изменить имя.

Надеются обогатить язык

Также законопроектом запрещается брать фамилии и комбинации имени и фамилии другого живущего человека. Руководитель отдела гражданского состояния МВД Энель Пунгас сказала, что целью запрета является обогащение языка: «Взять имя другого человек нельзя. Если хотят изменить имя, то нужно придумать совершенно новый вариант, и он не должен полностью совпадать с комбинацией кого-то еще. Есть надежда на то, что придумают красивые эстонские слова. Это делается и сейчас, но теперь возможностей станет больше».

По словам Сольман, новый законопроект поможет сократить и кражи идентитета: «Действующий сейчас и созданный в 2005 году закон себя изжил и отстал от времени, там нет защиты людей, например, достаточного правового обоснования аспектов, связанных с кражей идентитета».