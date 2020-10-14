Более 100 пострадавших детей: на дорогах Эстонии наметилась опасная тенденция

По словам Алексеевой, среди аварий с детьми-велосипедистами были как падения с велосипеда, столкновения с другими участниками на велосипедно-пешеходных дорожках, так и столкновения с автомобилями на пешеходных переходах, а также неожиданные выезды на дорогу из-за препятствия, например, припаркованного автомобиля.

«Слабые навыки управления велосипедом, неумение тормозить и сохранять равновесие, неумение увидеть возможные опасности и незнание как справиться с определенной дорожной ситуацией, при этом достаточно большая скорость передвижения – типичные ошибки ребенка-подростка, которые могут привести к несчастному случаю на дороге», - перечисляет старший комиссар Центра надзора за дорожным движением.

«Приобретая ребенку велосипед или самокат, позаботьтесь о том, чтобы у него было соответствующее снаряжение и он понимал, что им надо пользоваться ради своего здоровья и безопасности» 2

Немалая ответственность в предотвращения подобных ДТП падает и на водителей. «Так как ребенку в силу своего возраста достаточно тяжело справиться с дорожной обстановкой и опасностями с ней связанными, его поведение на дороге зачастую импульсивное и невнимательное, водитель должен учитывать такие особенности поведения детей и заранее сбрасывать скорость и быть готовым к возможным неожиданным ситуациям, если он видит около дороги или приближающегося к проезжей части ребенка или группу детей», - отмечает Алексеева.

Кроме разъяснения правил безопасного движения ребенку, родителю важно воочию убедиться, насколько его ребенок-подросток способен их применить на практике, оценить сложность маршрутов, которые ребенок использует и его способность с ними справиться. Зачастую родитель даже не подозревает какие места исследует его ребенок или куда отправляется путешествовать с друзьями за компанию.

«Озабоченность вызывают и юные самокатчики, которые порой не осознают опасности при использовании такого быстроходного, по сравнению с пешеходом, средства передвижения, - говорит Марина Алексеева. - По Закону о дорожном движении самокатчик имеет статус пешехода, который использует вспомогательное средство для более быстрой, по сравнению с пешеходом, скорости. За девять месяцев этого года с механическими самокатами произошло 14 ДТП».

Чаще всего аварии с детьми на самокатах происходят при пересечении дороги, когда ребенок не останавливается и практически вылетает на проезжую часть или не успевает заметить автомобиль и затормозить. «Мы настоятельно советуем родителям обговорить правила пересечения дороги с ребенком на самокате, будь это зебра, территория жилой зоны или пересечение велосипедно-пешеходной дорожки с проезжей частью: остановись, сойди с самоката, как и с велосипеда, и переходи дорогу как пешеход, - напоминает старший комиссар. - Исходя из травм, которые, как мы видим, получают юные велосипедисты и самокатчики, и количества происшествий с ними, не должны возникнуть и сомнения в том, надо ли использовать шлем. Приобретая ребенку велосипед или самокат, позаботьтесь о том, чтобы у него было соответствующее снаряжение и он понимал, что им надо пользоваться ради своего здоровья и безопасности».