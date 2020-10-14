Более ста пострадавших детей: на дорогах Эстонии наметилась опасная тенденция

По словам Алексеевой, в числе аварий с детьми-велосипедистами были как падения с велосипеда и столкновения с другими участниками на велосипедно-пешеходных дорожках, так и столкновения с автомобилями на пешеходных переходах, среди причин называются и неожиданные выезды на дорогу из-за препятствия, например, из-за припаркованного автомобиля.

«Слабые навыки управления велосипедом, неумение тормозить и сохранять равновесие, неумение увидеть возможные опасности и незнание, как справиться с определенной дорожной ситуацией, при этом достаточно большая скорость передвижения – типичные ошибки ребенка-подростка, которые могут привести к несчастному случаю на дороге», - перечисляет старший комиссар Центра надзора за дорожным движением.

«Приобретая ребенку велосипед или самокат, позаботьтесь о том, чтобы у него было соответствующее снаряжение и он понимал, что им надо пользоваться ради своего здоровья и безопасности»

Немалая ответственность в предотвращения подобных ДТП падает и на водителей. «Ребенку в силу его возраста достаточно трудно справиться с дорожной обстановкой и опасностями, с ней связанными, его поведение на дороге зачастую импульсивное, он невнимателен. Поэтому водитель должен учитывать особенности поведения детей и заранее сбрасывать скорость и быть готовым к возможным неожиданным ситуациям, если он видит на дороге или приближающегося к проезжей части ребенка или группу детей», - отмечает Алексеева.

Кроме разъяснения правил безопасного движения, родителям важно воочию убедиться, насколько его ребенок-подросток способен их применить на практике, оценить сложность маршрутов, которые ребенок использует, и его способность с ними справиться. Зачастую родители даже не подозревают, какие места исследует его ребенок или где бродит в компании с друзьями.

«Озабоченность вызывают и юные самокатчики, которые порой не осознают опасности при использовании такого быстроходного, по сравнению с пешеходом, средства передвижения, - говорит Марина Алексеева. - По Закону о дорожном движении самокатчик имеет статус пешехода, который использует вспомогательное средство для более быстрой, по сравнению с пешеходом, скорости».

За девять месяцев этого года двенадцать несовершеннолетних детей получили повреждения в ДТП на механических самокатах. Половина пострадавших - в возрасте 8-10 лет. Четверо несовершеннолетних попали в ДТП, используя электросамокат. Возраст – 9, 15, 16 и 16 лет. Один 15-летний и 16-летний пострадавшие двигались на электросамокате вдвоем.

Чаще всего аварии с детьми на самокатах происходят при пересечении дороги, когда ребенок не останавливается и практически вылетает на проезжую часть или не успевает заметить автомобиль и затормозить. «Мы настоятельно советуем родителям обговорить с ребенком правила пересечения дороги на самокате и велосипеде, будь то зебра, территория жилой зоны или пересечение велосипедно-пешеходной дорожки с проезжей частью: остановись, сойди с самоката или с велосипеда и переходи дорогу как пешеход, - напоминает старший комиссар. - Исходя из травм, которые получают юные велосипедисты и самокатчики, и количества происшествий с ними, не должны возникнуть и сомнения в том, надо ли использовать шлем. Приобретая ребенку велосипед или самокат, позаботьтесь о том, чтобы у него было соответствующее снаряжение и он понимал, что им надо пользоваться ради своего здоровья и безопасности».